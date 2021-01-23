5 علامات مَرضية تظهر عليك إذا كان منزلك مليئا بالطاقة السلبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

عندما يفكر الأشخاص في المرض، فإنهم عادة لا يأخذون طاقة المنزل في الحسبان، وذلك لأن معظم الأشخاص ليس لديهم أي سبب للاعتقاد بأن الطاقة السلبية يمكن أن تلعب دورًا في المرض، لذا إذا كنت تعيش في بيئة مليئة بالطاقة السيئة، فقد يكون لها آثار ضارة شديدة عليك.

فيما يلي خمس علامات على أن الطاقة السلبية في المنزل تجعلك مريضًا، كما أورد موقع "powerofpositivity".

1- ترى انخفاضًا في العلاقات مع الأشخاص في المنزل:

من أكثر التأثيرات الملحوظة للطاقة السلبية في المنزل، يمكن أن تظهر التغيرات غير المرغوب فيها على أنها انهيار في الاتصال وانخفاض في الانسجام بشكل عام بين أفراد المنزل.

وقد تجد تدهورًا عامًا في كيفية ارتباطك ببعضكما البعض، بالإضافة إلى أن يمكن أن تتسبب بيئة المنزل السلبية في رفضك تدريجيًا لتحمل مسؤولية ما تقوله أو تفعله تجاه الأشخاص الذين يعيشون معك.

2- تغيّر مزاجك:

قد تتسبب بيئة المنزل السلبية في أن تُثار بسهولة من تصرفات الأشخاص الذين يعيشون معك، وتظهر تقلبات المزاج على هيئة أعراض ارتباك وإرهاق أو إجهاد وشعور بالضيق في كثير من الأحيان، حيث ترتفع مستويات القلق، وتصبح نوبات الاكتئاب أطول.

3- الأمراض الجسدية:

يمكن أن تظهر الطاقة السلبية على أنها إزعاج جسدي أو ألم أو مرض، ويشار إليه أيضًا باسم ألم الجسم، مثل آلام في المعدة والألم المزمن هو علامة محتملة أخرى على وجود الطاقة السلبية حولك وداخلك، ودائمًا ما يكون الإجهاد هو سبب توتر عضلاتك، وقد يؤدي هذا في النهاية إلى ألم جسدي عندما تكون في حالة توتر طوال الوقت، ويرتبط الألم المزمن أيضًا بانخفاض التفكير الإيجابي وخطر الإصابة بالاكتئاب.

4- وضعك في العمل يصبح سيئا:

إذا كنت تعاني من مشاكل مالية لا يمكن تفسيرها ماليًا، فمن المحتمل أن يكون منزلك ومكتبك مليئًا بالطاقة السلبية، بالإضافة إلى أن الطاقة السلبية يمكن أن تجعل وضعك المالي أسوا.

5- الكوابيس:

الأحلام السيئة والكوابيس بشكل متكرر، فقد تكون علامة على تراكم الطاقة السلبية في منزلك.