قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل ميني تشيز كيك شوكولاتة، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع على قناة «CBC سفرة»، ويمكن تحضيره بخطوات بسيطة في المنزل.

مقادير عمل ميني تشيز كيك شوكولاتة

للأرضية

1 كوب بسكوت شوكولاتة مطحون

2 ملعقة كبيرة زبدة

للحشوة

340 جرام جبنة كريمي

نصف كوب سكر

2 ملعقة كبيرة كاكاو خام

ربع كوب ساور كريم

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

2 بيض

60 جرام شوكولاتة طهي

لجناش الشوكولاتة

100 جرام شوكولاتة طهي

ثلث كوب كريمة

ثلاثة أرباع كوب كريمة لباني

3 ملعقة كبيرة سكر بودرة

نصف ملعقة صغيرة فانيليا

للزينة

توت أحمر

فراولة

شوكولاتة مبشورة

طريقة عمل ميني تشيز كيك شوكولاتة

البسكويت

يوضع في صينية كاب كيك مبطنة بورق كاب كيك كأرضية للتشيز كيك

تخبز في الفرن 5 دقائق على درجة حرارة 325، ويترك جانبا

ثم يترك ليبرد

الحشوة

يخفق البيض، السكر، والفانيليا

تضاف الساور كريم، الجبنة والملح ونقلب

يضاف الكاكاو و60 جم من الشيكولاتة المذابة

ثم يوضع الخليط في صينية الكاب كيك فوق طبقة البسكوت

تخبز في الفرن لمدة 15 دقيقة على درجة حرارة 300

تترك لتبرد ثم توضع في الثلاجة لتتماسك جيدا

للجناش

تخلط جميع المكونات معا على النار مع التقليب حتى يغلظ القوام

يترك ليبرد تماما ويزين بالكاب كيك والتوت الأحمر، ويُقدم.