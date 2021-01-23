بـ حفلات و«فولو على إنستجرام».. علاقة عمرو دياب بأبنائه تتحسن بعد انفصاله عن دينا الشربيني

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تقارب أسري بين النجم عمرو دياب وأبنائه، ظهر خلال الأشهر القليلة الماضية، بالتزامن مع أنباء انفصاله عن الفنانة دينا الشربيني، عقب قصة حب استمرت لـ3 سنوات، وسط أنباء عن محاولة الأخيرة لصلح «الهضبة»، وملاحقتها له أملًا في عودة ارتباطهما مرة آخرى.

«هن»، رصد معالم تحسن علاقة عمرو دياب بأبنائه، خلال الفقرات التالية.

لأول مرة.. عمرو دياب يتابع أبنائه

عقب أسابيع من أنباء انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني، قرر «الهضبة» متابعة «جنى» و«كنزي» و«عبدالله» من زوجته الثانية زينة عاشور، و«نور» من زوجته الأولى الفنانة شيرين رضا، متخليًا عن سياسة «زيرو فولورز»، والتي يتبعها العديد من المشاهير، وتتضمن عدم متابعة أحد عبر منصات التواصل الاجتماعي.

الظهور في حفلات عمرو دياب

في ليلة رأس السنة، سافر أبناء عمرو دياب إلى دبي، حيث كان يتواجد، ثم ظهرت كنزي عمرو دياب، مع توأمها عبدالله، في حفل والدهما المعنقد مساء أمس في دبي، ورقصا مع «الهضبة» على نغمات أغنية «قمرين»، التي سبق أن غناها والدهما لهما، احتفالها بولادتهما.

وشاركت ابنة عمرو دياب، عبر خاصية «استوري»، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مقطع فيديو قصير لا يتجاوز الـ15 ثانية، خلال صعودها على المسرح مع توأمها، مطلة بأزياء كاجوال شتوية، تتضمن سترة جلدية سوداء طويلة غير منقوش، مع بنطلون قاتم اللون وتوب، مع اعتمادها على تسريحة شعر كيرلي ومكياج بسيط، فيما ظهر شقيقها التوأم ببدلة مودرن قاتمة اللون، فيما ظهر «الهضبة» بسترة «تايجر».