مفيد للبشرة ويحسن صحة الحامل.. أبرز فوائد عصير قصب السكر

القاهرة - سمر حسين - صحة

يعتبر قصب السكر من العصائر التي تتميز بمذاقها الرائع ولها العديد من الفوائد الصحية، ويرصد «هن» في التقرير التالي أبرز فوائد قصب السكر كما ذكرها موقع «the indian express».

التخلص من سموم الجسم

تناول عصير قصب السكر ثلاث مرات في الأسبوع يساعد على التخلص من السموم.

فقدان الوزن

يعمل عصير قصب السكر على تنقية الأمعاء، ويزيد من التمثيل الغذائي ويؤدي في النهاية إلى فقدان الوزن.

مدر للبول ويعالج الانتفاخ

يعمل عصير قصب السكر كمدر للبول ويخفف الانتفاخ ويساعد الكلى على العمل بشكل أفضل، ويستخدم العصير أيضًا كعلاج لليرقان ويساعد في الأداء السليم للكبد.

مفيد للبشرة

يعزز عصير قصب السكر صحة البشرة، حيث تمنع أحماض ألفا هيدروكسي الموجودة فيه حب الشباب وتمنحك بشرة نضرة.

التقليل من الإمساك وزيادة الخصوبة

يخفف العصير أيضًا الإمساك، ويزيد من الخصوبة ويساعد النساء أثناء فترة الحيض. إذا كنت تعانين من نزيف حاد، خاصة في اليوم الثاني من الدورة الشهرية.

تحسين صحة الحامل والجنين

من فوائد قصب السكر المحتملة، أنه قد يساعد على تحسين صحة المرأة الحامل عمومًا، إذ يحتوي قصب السكر على مجموعة متنوعة من العناصر الغذائية التي قد تساعد على تحسين عمليات الأيض، وتزويد الجسم بجرعة جيدة من الطاقة.

أضرار قصب السكر

قد يتسبب تناول كميات كبيرة من قصب السكر وعصيره بمجموعة من المضاعفات الصحية المزعجة، مثل الصداع، والغثيان، والدوار، والأرق، وتفاقم حالة المرضى المصابين بأمراض نزف الدم.

لذا يفضل تناول قصب السكر وعصيره باعتدال، فكوب واحد من عصير قصب السكر يوميًا قد يكون كافيًا لتحصيل فوائد قصب السكر.