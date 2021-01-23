قدمت الشيف أميرة شنب، طريقة عمل خبز القرفة بالتفاح، من خلال برنامجها «أميرة في المطبخ»، المذاع على قناة «CBC سفرة»، حيث يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وبسيطة في المنزل.

مقادير عمل خبز القرفة بالتفاح

ثلاثة أرباع كوب لبن دافئ

1 باكيت خميرة

3 ملعقة كبيرة زبدة

2 ملعقة كبيرة سكر

بيضة

3 كوب دقيق

1 ملعقة صغيرة ملح

3 ملعقة كبيرة زبدة

تفاحة مفرومة

ثلثى كوب سكر بني

1 ملعقة صغيرة قرفة

للجليز

1 كوب سكر بودرة

نصف ملعقة صغيرة قرفة

1 ملعقة كبيرة لبن

طريقة عمل خبز القرفة بالتفاح

يخلط اللبن مع الخميرة ويغطى ويترك 10 دقائق حتى نحصل على فوم

في العجان يخلط البيض مع السكر

ويضاف 3 ملعقة كبيرة زبدة

ويضاف خليط الخميرة ويخلط

ثم تضاف نصف كمية الدقيق وتخلط جيدا لمدة 3 دقائق

ثم يضاف باقي كمية الدقيق ويعجن جيدا

ويغطى ويترك ليخمر حتى يتضاعف حجمه

على النار تذوب الزبدة ويضاف لها السكر والقرفة والتفاح ويخلطوا جيدا حتى يذبلوا قليلا

ثم يترك الخليط ليبرد

تفرد العجينة على شكل مستطيل

ثم تدهن بالزبدة ويضاف خليط السكر والقرفة

ثم تقطع العجينة شرائح طولية

ثم ترص الشرائح فوق بعضها البعض

ثم ترص في صينية إنجلش كيك مبطنة بشكل عشوائي

ثم تغطى وتترك لتخمر نصف ساعة

تدخل الفرن على درجة 220 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة

وتترك لتبرد قبل التقديم

تخلط جميع مقادير الجليز ويضاف للخبز، ويُقدم