في عيد ميلادها.. حكاية أغرب شائعة لاحقت عايدة رياض: عملولي عمرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

23 يناير هو عيد ميلاد الفنانة عايدة رياض، ، عرفت بأدوارها المميزة في الوسط الفني، لكن شائعة غريبة ظلت تلاحق الفنانة طيلة حياتها، إذ تبلغ اليوم الـ67 عامًا.

وبمناسبة عيد ميلادها، يرصد «هن»، حكاية أغرب شائعة في حياة عايدة رياض، إذ أن الفنانة تعتنق الديانة المسيحية، لكن انتشار صور وأحاديث عنها جعلها تخرج لتتحدث حول ذلك.

عملولي عمرة

في وقت سابق، تحدثت الفنانة عايدة رياض عن أغرب الشائعات التي تعرضت لها، وذلك من خلال لقائها في برنامج «خط أحمر» المذاع على قناة «الحدث اليوم».

وأكدت «رياض» أنها لا تمتلك أي حسابات على «السوشيال ميديا»، ورغم ذلك فوجئت بصورة منتشرة لها، لشخص وضع صورتها من أحد الأفلام على هاتفه، بينما يقف أمام الكعبة كأنه يقوم بأداء عمرة لها، لتعلق قائلة: «أنا مسيحية أولا.. وكمان لقيت إني المفروض أرد عليه وأشكره».

وتابعت الفنانة عايدة رياض أنها فوجئت بعد ذلك بأن أحد المواقع تحدث عن هذه الصورة بطريقة سيئة، لترى بأن الأمر متعمد حدوثه.

صورة على «فيس بوك» تدفع عايدة رياض للرد

تضامنًا مع حملة الدفاع عن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، انتشرت صورة من حساب يحمل اسم الفنانة عايدة رياض على «فيس بوك»، وأرفقت الصورة بتعليق: «أنا مسيحية وأكيد ميرضنيش إن حد يغلط في الرسول عليه الصلاة والسلام».

تداول الصورة بشكل منتشر، دفع الفنانة عايدة رياض للرد، معلنة عن ديانتها المسيحية، كما تحدثت أنها على علم بوجود الحساب الذي يحمل اسمها، لكنها أكدت في تصريح لـ«الوطن»، أنه يرجع لشخص منتحل اسمها: «أنا ليس لي علاقة بالسوشيال ميديا كثيرا، لكن كلامه فيه جيد، وفي حدود المعقول، لذلك لم يضرني».