منها تساقط الشعر.. تعرف على أعراض نقص «فيتامين د»

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية، إن فيتامين «د» يعتبر هرمون وليس فيتامين كما هو معروف، لأنه يُصنع داخل الجسم عن طريق الشمس، مصدر الحصول عليه، وبالتالي يجب أن يحرص الإنسان على التعرض لها لتصنيعه عن طريق الكلى بسبب أهميته لكل عناصر الجسم وبخاصة المناعة.

أضرار المبالغة في الحصول على فيتامين د

وحذّر جبران خلال لقاء عبر تطبيق «زووم»، ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon ، ويقدمه الإعلامي حسام حداد والإعلامي جومانا ماهر، من المبالغة في الحصول على فيتامين «د» بدعوى تقوية المناعة، دون إجراء التحاليل التي تعتبر أساس هذه العملية.

يجب الحصول على فيتامين «د» تحت إشراف طبي

وتابع: «يجب الحصول على الفيتامين تحت إشراف طبي، إذ أن الطبيب هو المنوط بتحديد الجرعة المناسبة، لأنه قد يؤدي إلى ترسب الكالسيوم في الخلايا ما قد يترتب عليه حدوث مشكلات للكلى مثل تكون حصاوي».

أعراض نقص فيتامين د

وعن أعراض نقص فيتامين «د»، قال الدكتور جبران: «تتمثل في عدم خسارة الوزن، والإرهاق العام، وسقوط الشعر، وتقصير الأظافر، والهذلان، وبالتالي يجب عمل التحليل المناسب للاطلاع على النتيجة التي بناءً عليها قد يحصل المريض على الحقن والأقراص أو كليهما».

هل العناصر الغذائية تزيد من نسبة فيتامين د ؟

واصل الدكتور هاني جبران، استشاري التغذية العلاجية: «لو كان الفيتامين قليلًا فإنه لن يجرى زيادة نسبته في الجسم إلا تحت إشراف طبي حتى لو حصل المريض على كل العناصر الغذائية التي تحتوي على فيتامين د بكثرة».