للحصول على الدفء.. طريقة عمل شوربة العدس

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد شوربة العدس، المشروب المفضل للعديد من الأشخاص في فصل الشتاء، حيث يشعرون بالدفء فور تناولها في أيام البرد القارص، ويقدم لك موقع "هن"، طريقة عمل شوربة عدس مغذية، ولذيذة.

المقادير

كوب ونصف عدس.

3 ثمرات بصل متوسطة.

3 فصوص ثوم.

3 ثمرات بطاطس صغيرة.

ثمرة جزر كبيرة.

3 ثمرات طماطم متوسطة.

كوب كريمة للطبخ.

ملح.

فلفل أسود.

كمون.

مرق دجاج.

نصف كوب شعرية محمرة.

طريقة عمل شوربة العدس

يقشر البطاطس، والجزر.

يقطع البصل والجزر والبطاطس والطماطم، وتوضع في قدر كبير.

يضاف الملح والفلفل والكمون، والثوم ومرق الدجاج والعدس للماء مع الخليط السابق.

تغطى كل الخضروات بالماء ويرفع القدر على النار ليغلي.

يترك حتى تسلق المكونات وتصبح طرية للغاية.

تضرب الخطروات مع الشوربة في الكبة حتى يصبح الخليط متجانس.

تعاد شوربة العدس للقدر مع الشعرية وتترك لتغلي حتى تطيب الشعرية.

تضاف كريمة الطبخ في النهاية وتقلب لمدة دقيقتين، وتُقدم.