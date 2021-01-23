منها «العبارات الجنسية».. استشاري نفسي توضح كلمات لا يجب أن يسمعها طفلك

القاهرة - سمر حسين - ماما

تنهال أحاديث الأمهات المختلفة سواء داخل منزلها او في أحد الجلسات مع الأصدقاء، حيث تبدأ بعض الأمهات في استخدام عبارات غير لائقة لا يجب أن يستمع لها الطفل في مراحله العمرية المبكرة.

هناك بعض العبارات والسلوكيات التي يتأثر بها الطفل بشكل كبير، وتؤثر على نفسيته وسلوكياته في المستقبل.

سلوكيات وعبارات ابتعدي عنها أمام طفلك

أوضحت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، أن هناك بعض الأفعال على الأمهات تجنبها منها الكذب الأبيض: «أحاديث بعض الأمهات الكلام بيني وبينكم، متعرفوش بابا، هنا تفاعل الاسرة غير صحي».

ضرورة الابتعاد عن العصبية.

عدم استخدام العنف في حل المشاكل سواء العنف اللفظى أو البدني.

الكسل

عدم الالتزام الاخلاقي مثل الجلوس أمام التلفاز لساعات طويلة أو مواقع التواصل الاجتماعي.

عبارات على الأم الابتعاد عنها

الألفاظ الغير مناسبة مثل الشتائم أو الغيبة والنميمة.

الخوض في أعراض الآخرين.

الألفاظ الجنسية.

وأكدت الدكتورة هالة حماد، استشاري الطب النفسي، أن الطفل يبدأ الاستيعاب في مرحلة عمرية مبكرة، وذلك حسب ذكاءه.