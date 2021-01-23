7 أخطاء تفسد التصميم الداخلي لمنزلك وتدمر المساحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

أثناء التفكير لترتيب منزلنا أو إجراء بعض التجديدات، غالبًا ما نسعى لإجراء أحدث وأفضل التعديلات، ولكن عندما تتحقق جميع أفكارنا، قد نلاحظ أن بعض القرارات لم تكن رائعة كما تبدو. وهناك 7 أخطاء نرتكبها جميعا في التصميم الداخلي للمنزل تدمر المساحة، كما جاء في موقع "brightside".

1- اختيار الأجهزة دون قياس:

سيؤدي شراء الأواني والمقالي وأجهزة تحضير الطعام وحتى أفران الميكروويف دون قياس مسبق إلى عدم ملاءمة مساحة مطبخك وجعل المكان عشوائيًا، لذا من الأفضل القيام بالقياس المفصل ثم اختيار الأجهزة والتأكد من أن تصميم مطبخك يمكن أن يستوعبها.

2- وجود مصدر ضوء واحد فقط:

لا يكفي وجود مصدر ضوء واحد فقط لإنارة الغرفة بأكملها، لذا من الأفضل التأكد من أن الإضاءة الخاصة بك في المنزل وغرفة النوم وفي المطبخ تأتي من مصادر متعددة على ارتفاعات مختلفة، ومن الجيد دائما اختيار المصابيح البيضاء الناعمة.

3-استخدام أسرّة مرتفعة للأطفال:

يجب ترتيب أسرّة الأطفال بطريقة يمكن للطفل الصعود إليها والنزول منها دون أي مساعدة من الكبار، حيث إنها ليست مجرد مشكلة تتعلق بالسلامة، ولكنها أيضًا الطريقة الصحيحة لترتيب غرفة الأطفال لجعلهم أكثر استقلالية ومساعدتهم على تعلم الأشياء بشكل أسرع.

4- اختيار اكسبلاش المطبخ منقوش:

الاكسبلاش المنقوش (البلاط المنقوش) من الصعب تنظيفه مقارنة بالبلاط الأبيض، وكلما أردت تجديد ديكور منزلك، فسيتعين عليك إما تعديل نمط البلاط أو استبداله بالكامل.

5- أسطح أثاث المطبخ ذات ارتفاع غير مناسب:

غالبًا ما تكون ارتفاعات منضدة المطبخ مرتفعة جدًا أو منخفضة جدًا بالنسبة للعديد من الأشخاص، ويسبب ذلك في نهاية الأمر بالإصابة بتوتر الأكتاف وآلام في الظهر والرقبة عند الطهي، لذا ينصح الخبراء بالحصول على قياسات الارتفاع المناسبة قبل تركيب أسطح المطبخ.

6- الاحتفاظ بأجهزة المطبخ الأكثر استخدامًا في مكان واحد:

قد تؤدي أدوات المطبخ سيئة التنظيم إلى روتين طهي فوضوي، ولتجنب ذلك يجب وضع أدوات المطبخ الخاصة بك في مكان مناسب لروتين الطبخ الخاص بك.

7- شراء الكثير من قطع الأثاث الصغيرة أو الملحقات:

يشتري الأشخاص الكثير من قطع الأثاث الصغيرة أو الملحقات لتجنب شراء قطع الأثاث الكبيرة، وفي النهاية، تكلف الأشياء الصغيرة نفس القدر وتجعل المنزل فوضويا، لذا يوصي محترفو التصميم الداخلي بشراء قطع تخدم أغراضًا متعددة وتستخدم لسنوات عديدة، على سبيل المثال يمكن أيضًا استخدام مكتب صغير في غرفة نومك كمنضدة.