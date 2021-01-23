طريقة عمل العيش البلدي بالردة.. خطوة بخطوة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد العيش البلدي بردة من المأكولات الأساسية على المائدة المصرية، الذي يتمتع بمذاق مميز، وتعتمد عليه ربات البيوت في وجبات الإفطار والغداء والعشاء.

وفيما يلي طريقة سهلة لإعداد العيش البلدي أو الخبر بالردة، وفقًا لطريقة الشيف نجلاء الشرشابى، مقدمة برنامج «على قد الإيد»، على قناة «سي بي سي سفرة».

مقادير العيش البلدي

دقيق

خميرة

ماء

ملح

سكر

زيت

ردة

طريقة التحضير العيش البلدي

- في البداية يجب إحضار وعاء عميق لخلط كلا من الدقيق والملح والسكر والخميرة سويا.

- في الخطوة التالية يتم إضاف الزيت والماء مع الاستمرار في دمج وعجن جميع المكونات.

- يتم ترك العجين لفترة حتى يخمر.

- يجب فرد العجين على الردة، ثم تقطيعه على شكل كرات.

- يتم وضع كل كرة منهم طاسة بالنار، وتقليبها على الوجهين.