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بـ4 مكونات طبيعية.. طريقة صبغ الشعر باللون الأحمر في المنزل

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شعر أحمر

مع دخول الموجة الثانية لفيروس المستجد في مصر، تزايدت مخاوف العديد من السيدات بالتوجه إلى مراكز التجميل إلا للضرورة القصوى، ليزداد البحث عن وصفات طبيعية لصبغ الشعر في المنزل.

وفيما يلي طريقة صبغة الشعر باللون الأحمر في المنزل، وفقا لما ذكره الدكتور عادل عبدالعال استشاري في كتابه «الطب القديم».

مكونات صبغة الشعر الأحمر

30 جرامًا من الحناء الخام.

10 جرامات من نبات فوة الصباغين.

30 جرامًا من كركديه بودرة.

30 جرامًا من بودرة قرض السنط.

طريقة تحضير صبغة الشعر الأحمر

- يتم خلط الحناء الخام وبودرة قرض السنط وكركديه بودرة ونبات فوة الصباغين جيدًا.

- إضافة نصف كوب خل.

- ترك الخليط على الشعر لمدة 6 ساعات ثم غسله جيدًا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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