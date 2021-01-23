8 طرق بسيطة تساعدك على التعامل مع طفلك شديد التعلق بالهاتف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

تعتاد الكثير من الأمهات ترك الهاتف المحمول في أيدي الأطفال لفترات طويلة، لإنجاز المهام المنزلية بشكل سريعا، لكن هذه العادة تشكل خطورة على طفلك ما يزيد تعلقه بالهاتف.

وهنا، نذكر لكم بعض النصائح والطرق البسيطة التي تساعدك على التعامل مع طفلك شديد التعلق بالهاتف، بحسب ما أوضح موقع "magiccrate".

- عليك بالاهتمام بهوايات طفلك والقيام معه بالأنشطة التي تتطلب منه ترك الهاتف، والأدوات الأخرى، مثل ترتيب غرفته، وتنظيم وتنظيف الألعاب.

- تجنب السماح لطفلك بمشاهدة مقاطع الفيديو التعليمية، حيث إنها تساهم ببطء في تعلقه بالهاتف، ما ينتج أن العديد من الأطفال يجد صعوبة القراءة والكتابة، لأنهم يتعرضون للتعلم من خلال مقاطع الفيديو في سن مبكرة.

- الحرص على اشتراك طفلك في أنشطة رياضية تساعده على قضاء وقت فراغه في تعلم أشياء هامة لتقوية عضلاته ونمو جسده، وتفريغ طاقته بعيدا عن شاشات الهاتف.

- عليك التحلي بالصبر والهدوء أثناء الحديث معه، حتى لا يزداد في عناده وتعلقه بالهاتف.

- تجنب استخدام الهاتف وقت النوم أو وقت تناول الطعام أو أثناء التجمع العائلي للحديث أو مشاهدة فيلم أو الجلوس معا.

- يجب عليك أن تكوني قدوة له، عن طريق التقليل من استخدامك وقضاء وقت طويل أمام الهاتف.

- احرصي على تشجيع طفلك على التواصل مع الآخرين، للانشغال باللعب معهم، ما يساهم في ترك الهاتف.

- ينصح بتخصيص ساعة يوميا فقط لاستخدام طفلك الموبايل، وذلك للتقليل من شدة تعلقه به.