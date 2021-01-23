توقعات الأبراج اليوم 23-1-2021: نصيحة مادية لـ الحمل وأخرى عاطفية لـ الميزان

محمد اسماعيل - القاهرة - برج الحمل

أموالك تبدو أفضل من أي وقت مضى، ومع ذلك، لا تعتمد على هذه الأموال، فإذا بدأت في إنفاق مكاسب غير متوقعة قبل وصولها، لن يعد ذلك مكسبًا مفاجئًا بل مجرد راتب آخر.

برج الثور

أنت لم تبدو أفضل من أي وقت مضى، حاول أن تبقي قدميك على الأرض. لا تدع رؤيتك تصبح غائمة بسبب كل الإطراء الذي تتلقاه.

برج الجوزاء

لماذا لا تسجل في فصل دراسي أو تشترك في سلسلة محاضرات؟ اجعلها نقطة للتركيز عليها أولاً.

برج السرطان

لا تتفاجأ إذا صادفت صديقًا قديمًا لم تره منذ فترة، ربما ستكتشف مصلحة مشتركة وتقرر بناء عمل تجاري بناءً عليها، ابق عينيك وعقلك مفتوحين على مصراعيه.

برج الأسد

من المؤكد أن المكاسب الصغيرة التي تتلقاها رائعة، لكن لا تفكر في كل ذلك على أنه أموال ممتعة، ضع مبلغًا جيدًا جانباً في حساب التوفير أو الاستثمار.

برج العذراء

أحلام اليقظة الخاصة بك تخرج عن نطاق السيطرة، في الوقت الحالي، من الأفضل التركيز على أي مشاكل تجعلك ترغب في الهروب.

برج الميزان

إذا كنت في علاقة عاطفية، فخطط لأمسية حميمة خالية من الأعمال المنزلية والمهام اليومية، زإذا كنت عازبًا ، فراجع كتابك الأسود الصغير واعرف ما إذا كانت هناك أي علاقات تستحق.

برج العقرب

شخص كنت تعتبره دائمًا صديقًا، لكن يبدو اليوم مهتمًا بك بشكل رومانسي، ربما هذا الشخص يلتقط ردود فعلك، وقد يكون هو أو هي شريكًا رائعًا ، لذلك لا ترفض الفكرة على الفور.

برج القوس

أفضل شيء يمكنك القيام به اليوم هو قضاء الوقت مع أشخاص آخرين، لا بد أن تكون الأمسية نجاحًا باهرًا حيث تشع الدفء والطاقة .

برج الجدي

الإبداع والرومانسية اليوم في أفضل حالاتهما، لذلك اصنع رسالة حب من شأنها أن تلبي طبيعتك الرومانسية.

برج الدلو

هذا هو الوقت المثالي لتجميل منزلك، بدلاً من التسرع في مشروع قد تندم عليه لاحقًا ، فكر مليا قبل اتخاذ القرار.

برج الحوت

قد يكون مصدر إلهامك اليوم للارتقاء فوق مخاوفك بقراءة كتاب أو سماع مقطوعة موسيقية .