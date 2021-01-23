القاهرة - سمر حسين - سلطة الفاصوليا بالكرنب من السلطات المختلفة وغير التقليدية، والتي تتميز باحتوائها على عناصر غذائية بالغة الأهمية لجسم الإنسان.

وفيما يلي طريقة عمل سلطة الفاصوليا بالكرنب خطوة بخطوة، على طريقة خبيرة التغذية سالي فؤاد، عبر موقعها الإلكتروني الرسمي.

مقادير سلطة الفاصوليا بالكرنب

- فاصوليا مسلوقة.

- بصل أخضر.

- خيار.

- المايونيز.

- كرنب أحمر.

- طماطم.

- جزر مبشور.

- خس.

- جبنة رومي مبشورة.

- نصف كوب من اللبن الرايب.

- بودرة البصل.

- ملح.

- فلفل.

- الشبت.

- ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم.

- ليمون.

طريقة تحضير سلطة الفاصوليا بالكرنب

- عليكِ في البداية أن تدمجي بين الشبت مع المايونيز داخل وعاء عميق للغاية، مع إضافة ملعقة صغيرة من بودرة البصل، ونصف كوب من اللبن الرايب.

- خلال الخطوة التالية، يتم إضافة ربع ملعقة صغيرة بودرة ثوم مع رشة ملح ورشة فلفل، بالإضافة إلى عصر نصف ليمونة، مع وضع ملعقة كبيرة من الشبت في الخليط السابق.

- يتم وضع الخليط السابق داخل برطمان طويل، ثم إضافة الكرنب، ثم البصل الأخضر، ثم الجزر، ثم الفاصوليا.

- في النهية يتم إضافة الخيار والطماطم والجبنة والخس، ثم رج البرطمان قبل تقديمه.