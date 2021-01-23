كيفية تحصين النفس والعائلة من فيروس كورونا.. السر في الدعاء

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

ساعات معدودة على انقضاء يوم الجمعة، التي يحمل في طياته ساعة لا يرد فيها الدعاء، وسط تساؤلات حول الأدعية التي يفضل ترديدها في زمن انتشار الأمراض والأوبئة، بالتزامن مع تعرض مصر للموجة الثانية من فيروس كورونا.

وفي السياق ذاته، أوضح الشيخ يسري عزام، أحد أئمة وزارة الأوقاف، خلال حديثه لـ«هُن»، أن السنة النبوية الشريفة تضمنت 3 أدعية يفضل التضرع بها، لتحصين النفس والعائلة من الأوبئة التي تجتاح البلاد بمختلف أنواعها، موضحًا أن الأدعية ترد القضاء وترفع البلاء، ولا يجب الاعتماد على الدعاء فقط، دون الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من المرض، على رأسها ارتداء الكمامة الطبية، وغسل اليدين جيدا بالماء والصابون أو تطهيرها بالكحول، والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

3 أدعية للتحصين من فيروس كورونا

وذكر «عزام» الـ3 أدعية النبوية التي يفضل ترديدها لتحصين النفس والعائلة من فيروس كورونا.

- اللهم إني أحصن نفسي وأسرتي ووطني من كل شر، اللهم إني أعوذ بك من الجنون والجذام والبرص ومن سائر الأسقام.

- يا لطيفا لم يزل، ألطف بنا فيما نزل.

- اللهم عافنا من البلاء والوباء وارزقنا الشفاء من كل داء.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية كثرة الصلاة على النبي محمد، لرفع البلاء بمختلف أنواعه.

أعراض فيروس كورونا المستجد

وفيما يلي أعراض فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلنه الموقع الرسمي الخاص بمنظمة الصحة العالمية who.

- فقدان حاسة الشم.

- ألم الحلق.

- ارتفاع مستمر في درجة حرارة الجسم.

- الإسهال.

- الإرهاق.

- الصداع.

- احتقان الأنف.

- التهاب الملتحمة، وهى غشاء بسيط في بطن الجفن يصاب بإلتهابات، مما يترتب عليه احمرار العين.

- السعال الجاف.

- الآلام المستمرة في سائر الجسد.

- ظهور طفح جلدي ‏أو تغير لون أصابع اليدين أو القدمين.

وشددت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة المصرية على ضرورة الإلتزام بالاجراءات الاحترازية، من بينها ارتداء الكمامات الطبية وغسل اليدين بالماء والصابون.