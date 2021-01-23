بعد انفصاله عن دينا الشربيني.. ابنة عمرو دياب وتوأمها يرقصان مع «الهضبة»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر خاصية «استوري»، على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، نشرت كنزي عمرو دياب، ابنة النجم عمرو دياب، مقطع فيديو جديدة لها خلال حضورها حفل والدها الأخيرة، وصعودها على المسرح مع توأمها عبدالله.

ورقصت كنزي عمرو دياب مع شقيقها على نغمات أغنية «قمرين»، التي سبق أن غناها والدهما لهما، احتفالها بوالدتهما من زوجته زينة عاشور.

وأطلت ابنة عمرو دياب بأزياء كاجوال شتوية، تتضمن سترة جلدية سوداء طويلة غير منقوش، مع بنطلون قاتم اللون وتوب، مع اعتمادها على تسريحة شعر كيرلي ومكياج بسيط، فيما ظهر شقيقها التوأم ببدلة مودرن قاتمة اللون، فيما ظهر «الهضبة» بسترة «تايجر».

يأتي ذلك تزامنا مع أنباء انفصال عمرو دياب عن الفنانة دينا الشربيني، بعد قصة حب استمرت لما يقارب الـ3 سنوات، وظهورهما كموديل في أغنيته «أماكن السهر»، فضلًا عن تواجدها معه في إعلان أحد شركات الاتصالات الكبرى.

وسبق أن قالت خبيرة الأبراج مايا ناجي لـ«الوطن»، إنها تتوقعت ألا تعيش الفنانة دينا الشربيني قصة حب جديدة: «صعب تحب تاني بسهولة بعد عمرو دياب، وممكن ترجعله بشرط واحد بس، إنه ينفذلها طلباتها، وده احتمال ضعيف إنه يحصل».

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

وخلال الأسابيع الماضية، تم تداول أنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وسط تأكيد مصادر لـ«الوطن» ذلك الأمر، مشيرين إلى نشوب عدة مشاجرات بينهما، ما ترتب عليه مغادرة «دينا» منزل الزوجية.

وذكر المصدر، أن تلك المشادات بدأت في مدينة الساحل الشمالي، بحضور عدد من الأصدقاء المشتركين، أما المشاجرة الثانية، وقعت في مدينة الجونة، دون الكشف عن تفاصيلها، بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.