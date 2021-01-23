الامارات | #النصف_الحلو.. NEXT ONLINE مجموعة الربيع الجديدة للمرأة

شكرا لقرائتكم خبر عن #النصف_الحلو.. NEXT ONLINE مجموعة الربيع الجديدة للمرأة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 23 يناير 2021

طرحت علامة الأزياء البريطانية المفضلة NEXT مجموعتها الجديدة لموسم الربيع 2021 من ملابس المرأة عبر منصاتها الإلكترونية في الشرق الأوسط. وتمتاز المجموعة بألوانها المُلهمة احتفالاً بالعام الجديد، وتتماشى طبعات الربيع مع جميع المناسبات، بالإضافة إلى القمصان بالمربعات والأنماط الجذابة التي تتألق بها المرأة طوال الموسم.

وتشمل أبرز صيحات الموضة الأكمام الكبيرة، والقمصان العلوية دون أكمام، وأطقم الأوفرول لإطلالات كاجوال مناسبة. وتظل القطع ذات الصباغة بالربط من الخيارات المفضلة هذا الموسم، مع القمصان ذات الشكل الرخامي، والفساتين الطويلة المثالية للتألق بكل أناقة في عطلة نهاية الأسبوع.

ومع توقع استمرار الطقس اللطيف والبارد لفترة من الوقت، استمتعي بالدفء مع سترة منسوجة مثالية أو جاكيت باركا 2 في 1، أو أنماط مبطّنة. ويعتبر معطف الفرو الصناعي ومعطف تيدي من الخيارات الأفضل للأمسيات الباردة، والرحلات الصحراوية، وهناك الكثير للاختيار منه عندما يتعلق الأمر بالقطع الضرورية المضادة للماء، بما في ذلك المعاطف المبطّنة، والجاكيتات الخفيفة لملابس نهاية الأسبوع.

وتعتبر الأحذية المسطحة، والنعالات السميكة، وأبوات تشيلسي الشتوية هي الخيارات البارزة لأحذية الموسم. وللملابس الرسمية، فإن الأحذية ذات الكعب الصغير تُحدث تأثيراً كبيراً، وللنشاطات الخارجية خلال عطلة نهاية الأسبوع، تسوقي مجموعة أحذية المشي، والأحذية الرياضية الجديدة للأداء من NEXT Active، بالإضافة إلى الأبوات المضادة للماء، وصنادل الرحلات.

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