الواتس آب وبصمة التليفون.. حيل السيدات لاكتشاف خيانة الأزواج

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

الشك يعد أحد الأضطرابات الشخصية السلوكية وعادةً ما يبدو الأشخاص المصابون بهذا الاضطراب غريبي الأطوار، ولكن يختلف الأمر أحيانا بين الأزواج، حيث أن لكل زوجة طريقتها في كشف خيانة زوجها، ويعتبر الهاتف المحمول الوسيلة الأكثر استخدامًا للتأكد من إخلاص الزوج، وتتنوع الطرق باختلاف شخصية المرأة.

وفي السياق ذاته، وعبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تساءلت فتاة عن تطبيق تستطيع من خلاله مراقبة رسائل زوجها.

مارينا: اتفقت مع صديقتي تنتحل شخصية واحدة تانية علشان أكشفه

شكها المستمر في سلوك زوجها دفع مارينا هاني، للاتفاق مع صديقاتها في محاولة منها لكشف خيانة الزوج، «على طول بيتكلم في التليفون ولما اسأله يقولي شغل، غصب عني شكت فيه، طلبت من صحبتي أنها تكلمه كأنها متعرفوش علشان أعرف هيوافق على الكلام معاها ولا لا».

لم تتوقع«مارينا»، براءة زوجها من ظنونها بخيانته: «لما صحبتي كلمته رفض يتكلم معاها وقالها أنا راجل متجوز، حسيت إني ظلمته بس ارتحت من الشكوك اللي كانت جوايا».

نورهان: حفظت كلمة سر تليفونه علشان أفتحه براحتي

وسيلة أخرى استخدمتها نورهان خالد، 30 عامًا، بعد شهور من زواجها حتى تطمئن لسلوك زوجها،«في البداية جوزي معملش حاجة علشان أشك فيه بس أنا دايما بحب أعرف هو بيتكلم مع مين، طلبت منه أعرف باسورد تليفونه هو وافق».

تغير كلمه سر تليفونه بشكل مفاجىء أدخلت الشكوك داخلها: فجأة كنت بفتح تليفونه مفتحش معايا وعرفت أنه غيره، ولما سألته قالي عشان بنسى كلمه السر فعملت كلمة أسهل.

كريمة: بفتح الواتس آب على جهازي علشان أشوف كل الرسائل

كثرة خروجات الزوج والرسائل المستمرة على تطبيق «واتس آب»، جعلتها تفكر في مراقبة الرسائل، «بقيت أفتح رسائل الواتس آب على جهاز الكمبيوتر في البيت وبقدر أشوف كل الرسائل اللي بتتبعت».

كشفت هذه الحيلة خيانة زوجها لها مع إحدى زميلاته في العمل: «متوقعتش خيانته ليا بس 4 سنين جواز، ولما واجهته قالي دي زميلة عمل».