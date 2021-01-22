الحزن أسهل طريق للإصابة بانسداد الشرايين التاجية: السيدات أكثر المهددين

القاهرة - سمر حسين - صحة

قال الدكتور خالد سمير، أستاذ جراحة القلب بجامعة عين شمس، إن الحزن أو الفرح الشديد، أو الضغوط النفسية القوية، من العوامل المساعدة على انسداد الشرايين التاجية، منوها إلى أن شرايين الجسم متصلة بشبكات عصبية تؤدي لتمددها عند أي مجهود، وإذا حدث اختلال في التنظيم العصبي لها، قد يساعد ذلك في تقلص جدرانها، ما يقلل من مساحتها.

الهرمونات الأنثوية تحمي المرأة لسن معين

أضاف أستاذ جراحة القلب، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «هذا الصباح»، على قناة extra news، أن السيدات أكثر إصابة بانسداد الشرايين التاجية عن الرجال، لافتا إلى أن كل الهرمونات الأنثوية تحمي القلب إلى حد ما، لكن بعد سن معين، فمع نقص هذه الهرمونات تكون إصابتهم أكثر من الرجال.

وأوضح «سمير»، أن الجميع يعتقد بأن مشكلات الشرايين التاجية لها علاقة بكبر السن، لكن الآن مع التطور العلم، تبين أنها قد تبدأ منذ الولادة، نتيجة وجود عيوب خلقية في الشرايين، وتظهر في صورة هبوط في عضلة القلب عند الأطفال حديثي الولادة، ومع عمل رسم قلب يظهر وجودها، نتيجة عدم وجود شريان في مكانه الصحيح.

طرق الوقاية

ونصح الدكتور خالد سمير، بضرورة الكشف المبكر للوقاية من انسداد الشرايين، خاصة على الأطفال منذ ولادتهم، وقبل أن يذهبوا للمنزل، ويكون ذلك ضروريا، إذا تواجدت أي مشكلات خاصة بالرضاعة أو التنفس، وبالنسبة للشباب إذا حدث مع المجهود الإحساس بألم في الصدر، أو عدم القدرة على بذل المجهود، فيجب مراجعة الطبيب، محذرا من التدخين والسمنة.