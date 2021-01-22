9 استخدامات وفوائد صحية غير متوقعة للحناء لا تعرفيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

تعتبر الحناء جزءًا لا يتجزأ من تقاليد الزفاف للعروس لتغطي يديها وذراعيها وقدميها، فعُرفت بديلا للكثير من أدوات التجميل في صبغ الشعر وطلاء الأظافر، لكن هناك بعض الاستخدامات والفوائد الأخرى لها، نستعرضها لكم وفقا لموقع "thelotusroomnashville".

- علاج الصداع

أزهار الحناء تعالج الصداع الناتج عن حرارة الشمس، حيث يمكنك وضع الحناء على جبهة الرأس للتخفيف من آلام الصداع.

- التخفيف من آلام المفاصل

استخدام الحناء على اليدين تساعد على استرخاء الجسم من خلال تأثير التبريد الذي تتركه على الأعصاب، وبالتالي تقليل الالتهاب الناتج عن أعراض التهاب المفاصل.

- تعزيز صحة الشعر

تساعد الحناء على تحسين صحة الشعر، تعمل على علاج فروة الرأس من القشرة، منع التساقط وتكثيف الشعر وحمايته من التساقط.

- علاج الجروح والحروق

من أبرز استخدامات الحناء علاج الحروق والجروح وذلك لاحتوائها على قدرات تبريد طبيعية تجعلها تمتص الحرارة من الجلد، ما يجعلها مفيدة جدا لحروق الشمس، ولها نفس قدرة جل الصبار.

- تعزيز صحة اللثة

مضغ أوراق الحناء يقلل من خطر الإصابة بأمراض اللثة ويعالج تقرحات الفم.

- إزالة السموم

تساهم الحناء في إزالة السموم من الجسم، عن طريق نقع أوراق نبات الحناء في الماء ثم تناول الماء، ويرتبط بذلك تحسين صحة الطحال والكبد.

- تنظيم ضغط الدم

من أكثر استخدامات الحناء أنها تستخدم لصحة القلب، إذا كنت تستهلك ماء أوراق الحناء فتساعد على تقليل الضغط على نظام القلب والأوعية الدموية وبالتالي خفض ضغط الدم بشكل فعال، والتقليل من خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية.

- علاج تشقق القدمين

تساهم الحناء في القضاء على تشقق القدمين، إذ تساعد على رطوبة الجلد ومرونته.

- تقوية الأظافر

إن وضع الحناء على الأظافر تؤدي إلى التقليل من الألم والعدوي، كما أن شرب ماء أوراق الحناء يساعد على منع انكسار الأظافر وتقليل الالتهاب.