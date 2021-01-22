بعيدا عن طهي الطعام.. 8 استخدامات غير متوقعة لـ البصل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

البصل من الأطعمة التي تدخل في تحضير العديد من الأطباق، لكم هناك استخدامات متعددة فعالة غير طهي الطعام قد لا تعرفونها.

في السطور التالية نكشف لكم هذه الاستخدامات بحسب ما أورد موقعا "food.ndtv" و"wisebread".

- نمو الشعر

يعد عصير البصل من أفضل العلاجات المنزلية لمحاربة تساقط الشعر وتعزيز نموه، لأنه يحتوي على الكبريت الذي يعزز من إنتاج الكولاجين في الأنسجة.

ويحدث تساقط الشعر بسبب عدم وجود بروتينات عالية الكبريت، ما يؤدي إلى تقصفه ويجعل خصلات شعرك هشة.

- التخلص من الحشرات

يساعد البصل على طرد الحشرات وتجنب لدغاتها التي تسبب الإزعاج، عن طريق تمرير قطعة من البصل فوق الجلد، يعمل كطارد طبيعي.

- تهدئة تورم الجسم

ويمكن أيضا أن يساعد عصير البصل في تهدئة الألم ومنع تورم الجسم الناتج عن لدغات النحل.

- إزالة الصدأ من السكين

يمكنك استخدام البصل لإزالة الصدأ من السكين، وذلك من خلال قطعي بصلة إلى شرائح وافركيها على السكين بالكامل وعلى الجزء الذي يوجد به صدأ، حيث يتكون الصدأ من أيونات الهيدروجين، ويحتوي البصل على مادة كيميائية تسمى حمض "السلفانيليك" التي تتفاعل مع أيونات الهيدروجين، فهي تجعل السكين يعود كأنه جديد مرة أخرى.

- تنظيف الأواني المحروقة

البصل يساعدك على تنظيف الأواني المحروقة، من خلال خلط عصير البصل والماء بكميات متساوية، ثم غمر قطعة قماش ناعمة ونظيفة في هذا الخليط وافركيها على الأواني، واغسليها بالماء الفاتر.

- تهدئة التهاب الحلق

يمكنك عمل مشروب شاي البصل، عن طريق غلي البصل مع الماء، إذ كنت تعاني من التهاب الحلق.

- امتصاص الروائح الكريهة

البصل معروف برائحته الشديدة، إلا أنه قد يساعد أيضا في امتصاص الروائح الكريهة عن طريق وضع قطع البصل بجوار البوتاجاز يعمل على امتصاص الروائح النفاذة خاصة رائحة الطعام المحترق.

- تنظيف الشواية

من خلال استخدامك للبصل يساعدك على التخلص من بقايا الدهون والزيت الملتصق في الشواية بعد الاستخدام.

- القضاء على رائحة الطلاء الجديد

هل رائحة الطلاء الجديد تجعلك تشعر بالدوار الشديد؟ بدلًا من شراء مزيل الرائحة باهظ الثمن، يمكنك وضع وعاء به شرائح البصل الطازج في الماء في الغرفة المطلية حديثًا، ستلاحظين أن البصل سيمتص رائحة الطلاء في غضون ساعات قليلة.