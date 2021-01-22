«أنتي ممثلة أي كلام وخريجة معهد».. نشوى مصطفى تتعرض للتنمر: أتصرف ازاي؟

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تحدثت الفنانة نشوى مصطفى عن تعرضها للتنمر، من شاب يدعى إنه معد في أحد البرامج التليفزيونية، والذي وصفها بأنها ممثلة غير ناجحة، ولم تعد متواجدة على الساحة الفنية، و«ساكند هاند».

نشوى مصطفى تروي تفاصيل واقعة التنمر بها

وسردت نشوى مصطفى تفاصيل الواقعة، قائلة: «أمبارح الساعة واحدة ونص الصبح، كلمني شخص علشان يقول لي إنه عايزنى ضيفة فى برنامج —، والحقيقة كلمنى على رقمين تليفون ماردتش على الأول ولما كلمنى على الرقم التانى قلت أكيد فيه مصيبة وحد بيستنجد بيا من أهلي مثلاً».

وتابعت حديثها: «المهم كتبت بوست إمبارح، شرحت اللي حصل بدون ما أذكر اسمه ولا رقمه ولا البرنامج ولا القناة، النهاردة دخل وأعلن عن نفسه وإنه كان بيتصل بيا لأنى ممثلة أي كلام ومحدش بيتفرج عليا غير ولادي، وإنه هو خريج جامعة أمريكية، وإنى مجرد خريجة المعهد العالي للفنون المسرحية التابع لوزارة الثقافة المصرية».

وأردفت الفنانة: «من فضلكم محتاجة مشورة، اتصرف إزاي علشان أفهمه آداب التعامل مع فنانة مصرية عضو نقابة المهن التمثيلية وخريجة المعهد العالى للفنون المسرحية التابع لوزارة الثقافة المصرية اللي بيعايرنى بيهم.. وعايزة أقول ملحوظة، إني مثبت على تليفوناتى الوقت اللي اتصل فيه على التليفونين».

الجمهور يتعاطف مع نشوى مصطفى: متزعليش نفسك.. وارفعي قضية تنمر عليه وخدي حقك

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع المنشور بعشرات تسجيلات الإعجاب والتعليقات، من بينها: «أرفعي قضية بتعرضك للتنمر»، و«عمري ما شفت حد بيتكلم بالأسلوب ده.. ده مستحيل يكون شغال في مجال الإعلام»، و«أنتي ست الكل وفنانة كبيرة وناس كتير بتحبك، أوي تضايقي نفسك».