مرض واختفاء وحجاب.. محطات لفتت فيها «شاهيناز» الأنظار

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، تعرضت المطربة شاهيناز لأزمة مرضية مفاجئة للمرة الثانية في أقل من 30 يومًا، نُقلت على إثرها إلى أحد مستشفيات القاهرة.

زوج شاهيناز يعلن تعرضها لوعكة صحية

قال الفنان آدم حسين، زوج الفنانة شاهيناز، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «الحمد لله على كل شيء للمرة التانية في نفس الشهر، تعب وألم ومستشفى وتحاليل ومحاليل، ربنا يشفيكي يا رب دعواتكم لشاهيناز من فضلكم».

وكتب مدير أعمالها عصام نصر الدين، عبر حسابه على «فيسبوك»: «نقل النجمة المصرية شاهيناز إلى المستشفى، ادعوا لها بالشفاء العاجل ربنا يشفيها».

محطات في حياة شاهيناز

على مدار 20 عاما، منذ ظهورها الأول على الساحة الفنية، أحدثت الفنانة شاهيناز الجدل حولها، بسبب اختفاؤها المفاجئ لأكثر من مرة، وعودتها للغناء مرة أخرى، فضلا عن ارتداءها للحجاب وخلعه مرة ثانية، وهو ما عرضها لانتقاد واسع من قبل متابعيها حينها.

بدايتها الفنية

جاءت الانطلاقة الفنية للمطربة شاهيناز ضياء الدين الشهيرة بشاهيناز، عند مشاركتها في برنامج تقديم المواهب الغنائية «ستار ميكر» عام 2001، عقب تقديمها أغنيتها الشهيرة «قولي قولي»، والتي كانت بمثابة شهادة ميلاد فنية لها.

بعد تحقيقها نجاحا كبيرا، تعاونت الفنانة مع الشركة المنتجة للبرنامج وقدمت أولى ألبوماتها الغنائية بعنوان «على إيه»، ومن ثم توالت أعماله الغنائية، والتي من بينها «جوا قلبي»، «أحب أعيشلك».

اختفاء مفاجئ وارتداء الحجاب

اختفاء لعد سنوات، فاجأت به الفنانة جمهورها، لتعود بإعلانها قرار الاعتزال عن الساحة الفنية، وارتداءها للحجاب، ومن ثم اتجهت لتقديم ألبوم غنائي ديني بعنوان «الصعب هيعدي».

خلع الحجاب والعودة مرة أخرى

بعد إعلان اعتزالها، وتقديم ألبومها الديني، اختفت شاهيناز مجددا، لتعود بعد سنوات طويلة في عام 2016، بشكل مفاجئ وذلك عقب خلعها للحجاب مرة أخرى، وقدمت أغنية بعنوان «شكرا أوي» عام 2016، ومن ثم توالت حفلاتها الغنائية.

تصريحاتها بعد خلعها الحجاب

- «أنا بالحجاب هي هي نفس الشخصية من قبل الحجاب».

- «شخصيتي وعلاقتي بربنا مش الحجاب خالص».

- «كنت ضد فكرة إن حد يجي يقولي هو أنتي إزاي بتغني أغاني رومانسية وإنتي لابسة حجاب».

- «الحجاب مش هو اللي هيحدد علاقتي بربنا».

- «مش ندمانة إني اتحجبت ولا ندمانة إني رجعت، لما باخد القرار بكون مقتنعة، ومش ندمانة ولا حاسة إني بعمل حاجة غلط، ربنا بيخلقنا أحرار، طالما حريتك مبتجيش على حياة الآخرين».