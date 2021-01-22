«قومي المرأة» يعقد اجتماعه لمناقشة دور السيدات في مكافحة الفساد

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقدت لجنة التدريب بالمجلس القومي للمرأة اجتماعها الدوري، برئاسة الدكتورة نسرين البغدادي، مقررة لجنة التدريب وعضوة المجلس وبمشاركة عضوات وأعضاء اللجنة عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وأشارت الدكتورة نسرين البغدادي، إلى أن اللجنة انتهت من إعداد دليلين تدريبيين يناقشان قضايا هامة للمرأة، حيث يحمل الدليل الأول عنوان «دور المرأة في مكافحة الفساد» ومن المزمع إطلاقه ونشره خلال الأيام المقبلة، موضحة أن هذا الدليل التدرييبى يؤكد على أن المرأة المصرية كانت ولا تزال داعمة لجهود الدولة المصرية في مكافحة الفساد، فيما يحمل الدليل التدريبي الثانى عنوان الدليل التدريبى لإدماج منظور النوع الاجتماعي في القطاع البيئى ليوضح أيضا أهمية دور المرأة في جميع المجالات وتحديدًا مجال البيئة، مشيدة بالعمل الجماعي لعضوات وأعضاء اللجنة الذي أنتج هذه الأدلة التدريبية الهامة.

كما أشارت الدكتورة نسرين البغدادي إلى ضرورة تفعيل «دليل الأزمات وفقًا لجائحة فيروس كورونا»، الذى يضم عدة محاور منها الدليل الاجتماعي والصحي والقانوني والأمني والاقتصادي لاظهار النتائج السلبية لتلك الجائحة على المرأة والطفل وخاصة العنف الأسري والمنزلي التى تتعرض له المرأة بشكل أكبر من وقت ظهور الجائحة.

كما تضمن الاجتماع عرض بعض الأنشطة الأخرى لعضوات وأعضاء اللجنة، منها تنظيم ندوة عن العنف الأسري والتعريف بدور المجلس القومي للمرأة وفعاليات مكتب الشكاوي، وإقامة معرض لأطفال حى الاسمرات بالتعاون مع الهيئة العامة لقصور الثقافة والجمعيات الأهلية، ليعبر الأطفال من خلال رسم بعض الصور لأشكال العنف وأنواعه وتداعياته وآثاره النفسية على المرأة.