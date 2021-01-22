تعرضت للتنمر وعملت صحفية.. معلومات عن صاحبة اللقاء التلفزيوني «تحت البطانية»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم، صورة للقاء إعلامي داخل غرفة النوم، «على السرير»، حيث ظهرت المذيعة والضيافة أسفل البطانية، الأمر الذي أثار جدلا وسخرية واسعة، مُعلقين: «هو الجو برد أوي كدة».

وبالبحث عن أصل الصورة، فهي تعود للفنانة المغربية سعيدة شرف، التي تعرضت، لكسر حاد على مستوى الكاحل نقلت على إثرها إلى المستشفى العسكري بالداخلة.

الأمر الذي أجبر الإعلامية لاتخاذ هذه الحيلة لإجراء اللقاء مع الفنانة المغربية بهذا الشكل.

وكانت الفنانة سعيدة شرف، نشرت صورًا لها عبر حسابها الشخصي «إنستجرام»، خلال تصوير حلقات برنامج المقالب «الكاميرا الخفية»، معلقة عليها: «شكر كبير وتنويه للطاقم الطبي بالمستشفى العسكري لمدينة الداخلة على حسن المعاملة».

من هي سعيدة شرف؟

فنانة مغربية ولدت في العيون.

وُلدت عام 1970

واحدة من أشهر مغنين موسيقى الصحراء.

درست في التسعينيات الأدب العربي والعلوم الإنسانية في أكادير والرباط.

عملت فترة بالصحافة.

تركت الصحافة وبدأت مسيرتها الموسيقية.

سافرت إلى الأردن ومصر ولبنان لتقديم عروض في المهرجانات والحفلات الموسيقية الدولية.

غنت على خشبة المسرح مع فنانين عالميين بارزين مثل جان ميشال جار ووائل جسار.

من أبرز ألبوماتها «والد مو، Notre lune».

أحيت عدة حفلات ومهرجانات محلية ودولية.

غنت في حفل Water for Life في مرزوقة، في 2008.

قدمت عدة مرات في المهرجان الوطني موازين.

تزوجت ثلاث مرات ولديها ثلاثة أطفال.

لا تفضل الحديث كثيرًا عن حياتها الشخصية.

تشارك متابعيها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام صورة العديد من الصدور والمنشورات بشكل كبير ومستمر.

تعرضت للتنمر مؤخرًا بسبب قيامها بعمليات تجميل بأنفها.