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بسمة وهبة تعاني حالة نادرة: علاج طبيعي للأحبال الصوتية «صور»

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القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بسمة وهبة

عادت الإعلامية بسمة وهبة لمشاركة متابعيها بأدق تفاصيل حياتها مجددًا، مع الأطباء المعالجين لها، وكشفت عن معاناة احبالها الصوتية، ما تطلب منها جلسات علاج طبيعي بالفم.

وظهرت «وهبة» في مقطع فيديو، نشرته عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وهي في تسترخي والطبيب يحاول علاجها من الفم.

معلقة: «عمركم شفتم علاج طبيعي من الفم، أنا الابتلاء أصبح كوميدي، شد عضلي في الأحبال الصوتية والفم إن شاء الله يخفوا على موعد التصوير، لأن محتاجة فكي وأحبالي ولساني بكل قوة، والشدة على الله».

انتقادات طالت الإعلامية بسبب المقطع 

وسرعان ما طالتها الانتقادات، بدلا من الدعاء لها بالشفاء، بسبب تصويرها تفاصيل حياتها، معلقين: «كل حاجة تصوريها»، «احنا مالنا وليه تتصوري في العيادة، دي حياتك الخاصة»، «مش كل شوية تصوري نفسك في عيادة دي خصوصيات».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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