هؤلاء الـ5 أكثر عرضة للإصابة الحادة والموت بـ"كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

مع انتشار فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، يسعى الباحثون والخبراء الطبيون إلى حل العديد من الألغاز المحيطة بالحالات الأكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ووضع مركز السيطرة على الأمراض ، قائمة بأبرز الفئات المعرضة لخطر متزايد للإصابة الحادة بكورونا أو الوفاة، وفقًا لموقع "eatthis".

الأشخاص المصابون بالسمنة

يقول مركز السيطرة على الأمراض الأمريكي، إن الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة أو الذين يعانون من السمنة الشديدة، هم أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا، ولذلك ينصح بأخذ الوصفات الطبية على النحو الموصوف، واتباع إرشادات النظام الغذائي والتمارين الرياضية وفقًا للتوجيهات (مع الحفاظ على احتياطات التباعد الاجتماعي) وإبلاغ الطبيب في أسرع وقت ممكن إذا كنت تشعر بالمرض.

المصابون بمرض الكلى المزمن

ويؤكد المركز إن الإصابة بأمراض الكلى المزمنة في أي مرحلة تزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا الشديد، فإذا كان الشخص مصابًا بمرض الكلى المزمن، ينصح بمواصلة تناول الدواء والنظام الغذائي الخاص بك على النحو الموصى به من قبل الطبيب، وإذا كان يخضع لغسيل الكلى، فعليه الحفاظ على علاجاته.

مرضى السرطان

ينصح الأشخاص المصابون بالسرطان بإجراء محادثة مع مقدم الرعاية الصحية أو فريق الرعاية الخاص بهم لمناقشة مستوى الخطر الفردي بناءً على الحالة والعلاج ومستوى الانتقال في المجتمع، كما ينصح مركز السيطرة على الأمراض بالحصول على مخزون من الأدوية لمدة 30 يومًا، وعدم التوقف أو تغير نظام الأدوية الخاص دون التشاور مع الطبيب.

المصابون بأمراض القلب

يقول مركز السيطرة على الأمراض إن الإصابة بمرض الشريان التاجي أو قصور القلب أو اعتلال عضلة القلب أو ارتفاع ضغط الدم الرئوي يزيد من خطر الإصابة بكورونا الشديد.

وينصح المركز بتناول المريض الأدوية على النحو الموصوف، والاحتفاظ بمخزون من الأدوية لمدة 30 يومًا، واستشارة الطبيب حال الشعور بإعياء.

أصحاب ضعف المناعة

الأشخاص الذين خضعوا لعملية زرع عضو صلب أو دم أو زرع نخاع عظم ؛ لديهم نقص في المناعة، إضافة إلى الأشخاص الذين يعانون من فيروس نقص المناعة البشرية مع عدد خلايا CD4 منخفض أو لا يخصعون لعلاج فيروس نقص المناعة البشرية؛ أو إذا كانوا يستخدمون الكورتيكوستيرويدات منذ فترة طويلة أو غيرها من الأدوية التي تضعف المناعة، فقد يكونوا معرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا الحاد.

وينصح لهؤلاء بمداومة تناول الأدوية الخاصة بهم، وعدم التوقف عنها دون استشارة الطبيب.