جنيفر لوبيز تتألق خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 يناير 2021 07:36 مساءً - لبت النجمة جنيفر لوبيز مع شريكها أليكس رودريغيز الدعوة الى حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن الذي أدى أول من أمس اليمين الدستوري وبات الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

تألقت جنيفر لوبيز أمام مبنى الكابيتول في واشنطن بطقم منقش باللونين الأسود والأبيض مع قميص بياقة عالية مزركشة ويزدان بأزرار ذهبية. حمل الزي توقيع دار شانيل وتولى تنسيق إطلالتها الخبير روب زنغاردي كالعادة، حيث التقطت صوراً لها مع أفراد من الجيش الأميركي الذين رحّبوا بالنجمة على طريقتهم.



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وفي الحفل نفسه، أطلت جنيفر لوبيز بطقم أبيض من شانيل وقميص من الموسلين الأبيض الشفاف المزركش عند الصدر، واعتمرت قبعة بيضاء محبوكة باليد وتزينت بأقراطٍ ماسية

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وشكرت النجمة طاقمها الجمالي الذي اعتنى بإطلالتها ومنهم خبير الأظافر توم باشيك وخبير الأزياء روب زنغاري وماريا الهان الستايلست.

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وخصت النجمة بالشكر الخبير دافيد فيلاسكيز الذي تولى مكياجها البرونزي الذي ضم مستحضرات من جاي لو ماركتها الخاصة ومن مستحضرات شانيل وتوم فورد وبات مكغراث.

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وتميزت أكسسوارات جنيفر لوبيز بالرقي وحملت توقيع شانيل فتزينت بأقراط تجسد زهرة الكاميليا من الماس على قاعدة من الذهب الأبيض وزينت خصرها بحزام مجوهر من الذهب واللؤلؤ يتألف من سلسالين يتدلى طرفه بغنج على السروال الواسع الذي تميز بقصة واسعة ذكورية.

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يذكر ان لوبيز كانت أطلت قرب طائرة خاصة حملتها الى موقع الحفل، في اليوم الذي سبق التنصيب مرتدية طقماً ذكوري الطابع صنع من الصوف والتويد بألوان ترابية عززت من جمال مكياجها الغامض ونظاراتها القاتمة.

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