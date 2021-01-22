بناطيل جينز عصرية موضة ربيع 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 يناير 2021 07:36 مساءً -

تعد بناطيل الجينز من أكثر الأزياء التي تعمل المرأة على استخدامها بشكل مستمر. فهي من القطع الأساسية التي يجب أن تتواجد في خزانة كل امرأة سواء كانت ذات أسلوب كلاسيكي، رسمي أو كاجوال.

بنطلون جينز بلون رمادي من أولا جونسون Ulla Johnson



ولربيع 2021، غصّت منصات العروض خلال أسابيع الموضة العالمية بتصاميم متنوعة من موديلات بناطيل الجينز التي تعتبر آخر موضة، فتنوعت بين بناطيل الجينز الواسعة، بناطيل الجينز القصيرة، وحتى بناطيل الجينز المزركشة التي تليق بالمناسبات الراقية.

ولأنه يمكن للمرأة ارتداء بناطيل الجينز في مختلف الأوقات سواء لإطلالات مسائية أو إطلالات نهارية كاجول، يأتي هنا دور المرأة في معرفة كيفية تنسيقها بالطريقة الصحيحة لكي تتناسب ومع ما تريده من إطلالة نهائية.

من منصات عروض ربيع 2021، انتقت لك الخليج 365 باقة مميزة من أجمل موديلات بناطيل الجينز آخر موضة كي تلقي نظرة عليها وتكوني ذات إطلالة مواكبة للعصرية.

موديلات بناطيل جينز عصرية آخر موضة ربيع 2021

موديلات بناطيل جينز واسعة آخر موضة ربيع 2021

بنطلون جينز من بالنسياغا Balenciaga



من خلال إلقائنا نظرة على آخر اتجاهات بناطيل الجينز لربيع 2021، يبدو أن موضة بناطيل الجينز الواسعة oversized هي من أولى الصيحات الرائجة للموسم القادم، حيث قدمتها العديد من دور الأزياء العالمية بألوان وطرق تنسيق مختلفة.

اختاري بنطلون الجينز الواسع بلونه الأزرق الكلاسيكي بالخصر العالي من بالنسياغا Balenciaga ونسقيه مع قميص أسود واكسسوارات سوداء لإطلالة راكزة ملفتة.

ولعاشقات بناطيل الجينز الواسعة الطويلة باللون الأزرق الفاتح، اختاريها من دار كلوي Chloe ونسقيها مع حذاء بكعب platform لإطلالة نهارية مريحة.

ومن الجدير ذكره أن البناطيل الواسعة الفضفاضة تناسب صاحبات الأرداف الممتلئة لأنها لا تبرزها.

موديلات بناطيل جينز مستقيمة قصيرة آخر موضة ربيع 2021

بنطلون جينز بقصة مستقيمة من فالنتينو Valentino



لا تزال موضة بناطيل الجينز المستقيمة والقصيرة رائجة في موسم ربيع 2021، حيث رصدناها على منصات العديد من العلامات التجارية.

اعتمديها لإطلالة كاجوال على غرار بناطيل الجينز المستقيمة والقصيرة ضمن عرض سيلين Celine، والتي تنسقيها مع قميص وجاكيت كحلي بالإضافة إلى جزمة قصيرة وقبعة رياضية.

ولإطلالة أكثر أناقة لصاحبات الأسلوب المفعم بالأنوثة، اعتمدي بنطلون الجينز بالقصة المستقيمة القصيرة كما رصدناه ضمن عرض فالنتينو Valentino، والذي تم تنسيقه مع قميص بيج بالكشاكش الفاخرة مع إبراز الخصر.

من الأفضل أن تبتعد قصيرات القامة عن موديلات بناطيل الجينز القصيرة لأنها ستزيد من قصرهن.

موديلات بناطيل جينز مزركشة آخر موضة ربيع 2021

بنطلون جينز عصري بالطبعات من دولتشي اند غابانا Dolce&Gabbana



لعاشقات الأسلوب العصري المفعم بالغرابة الأنيقة، اختاري لربيع 2021 موديلات بناطيل الجينز المزركشة الملفتة للأنظار. وقد رصدناها تجمع بين خامة الجينز وأنواع أخرى من الخامات المطبعة والمزركشة ضمن عرض دولتشي أند غابانا Dolce&Gabbana.

يمكنك أن تعتمدي بناطيل الجينز المزركشة للمناسبات المسائية مع تنسيقها مع توب باللون الذهبي أو الفضي للارتقاء بالإطلالة.