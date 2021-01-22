مهيرة عبد العزيز تتألق بفساتين عصرية وناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 يناير 2021 07:36 مساءً - تحرص الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز على الاهتمام بمظهرها بأسلوب مميز يواكب الموضة، ودائمًا ما تكون مصدر إلهام للكثير من النساء العربيات اللواتي يبحثن عن الأناقة في مختلف الأوقات، ويساعدها في ذلك قوامها المتناسق، لذا نقدم لكنَّ اليوم عدة تصميمات لفساتين أنيقة يمكنكن الحصول بها على مظهر جذاب.



فساتين قصيرة للشابات

فساتين قصيرة للشابات



تعتبر الفساتين القصيرة من أبرز صيحات الإطلالات الشبابية التي برع المصممون في تقديمها بقصات مبتكرة وعصرية، وتأنقت مهيرة عبد العزيز بفستان من الجلد الأحمر مصمم بكم طويل ومكسو باللمعة، وأكملت مظهرها بحذاء أسود بكعب ناعم وقلادة ذهبية بأسلوب عصري، فيما اختارت المكياج السموكي مع طلاء الشفاه الأحمر، وسرحت شعرها بأسلوب الويفي، وفي مظهر عصري أكثر نعومة ارتدت فستانًا قصيرًا باللون الأحمر البرغندي مصممًا بقصة مميزة من الجلد، وأكملت مظهرها بحذاء أسود مزين بزهور ذهبية ضخمة، ولجمالها انتقت مكياجًا باللون الزهري مع تسريحة الشعر الويفي.

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فساتين ناعمة ومحتشمة

فساتين ناعمة ومحتشمة



لأناقة يومية ناعمة اعتمدت مهيرة عدة تصميمات محتشمة، منها فستان أسود مصمم بقماش الدانتيل المورد من الأعلى، وأكملته بحذاء بكعب فضي ومكياج ترابي مع تسريحة الشعر المموج، ولخيار أكثر أناقة وحيوية أطلت بفستان أسود مصمم بقماش بيليسيه بالزهور الملونة وأكملت مظهرها بإكسسوارات عصرية، إلى جانب تسريحة الشعر المنسدل للخلف، وظهرت في الإطلالة الثالثة بفستان أبيض كلاسيكي مصمم بأكمام منفوخة وأزرار من المنتصف ومزين بالزهور الكحلية بأسلوب ناعم، وسرحت شعرها بأسلوب ناعم ومنسدل على الكتفين مع مكياج ترابي ناعم.



مهيرة عبد العزيز بفساتين مناسبة للسهرة

مهيرة عبد العزيز بفساتين مناسبة للسهرة



سواء كنتِ تبحثين عن فستان خطوبة مميز أو كنتِ مدعوة لحفل زفاف وتبحثين عن فساتين تخطفين بها أنظار الحضور، ستجدين أجمل التصميمات لدى مهيرة عبد العزيز، حيث ارتدت فستانًا سماوي اللون يكسوه الريش الأبيض مع تطريزات لامعة في الجزء العلوي للتصميم، وتميز بفتحة جانبية أضفت عليه أناقة عصرية، ولهذه الإطلالة تزينت مهيرة بطقم من المجوهرات الفاخرة مع تسريحة الشعر المربوط والمكياج الزهري.



واختارت في الإطلالة الثانية فستانًا بدرجة الأوف وايت المزين بدانتيل أبيض وفصوص لامعة، وجملت مظهرها بمجوهرات فضية مميزة مع تسريحة الشعر المموج والمكياج الزهري، وللقصيرات يمكن لمهيرة أن تلهمهن إطلالة مثالية بتألقها بفستان أسود طويل مصمم بطبقات من الكشكشة تزينه فصوص دائرية لامعة، أضفت على مظهرها أناقة عصرية وأظهرتها بإطلالة أكثر طولاً.

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