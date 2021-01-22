أبرز إطلالات دينا مراد لشتاء ٢٠٢١ للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 يناير 2021 07:36 مساءً - دينا مراد، بلوجر مصرية محجبة تنشر الكثير من الصور لأزيائها على مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها إنستجرام؛ حيث يتابعها عليه أكثر من ٣٤٠ ألف متابع، ولأنها اعتمدت عدة تنسيقات أنيقة للشتاء منذ بداية عام ٢٠٢١، فإننا نرصد لكُنَّ اليوم عدة اختيارات شتوية يمكنكن التألق بها خلال الموسم الحالي.

تنسيق بنطال الجينز في الشتاء من دينا مراد

تنسيق بنطال الجينز في الشتاء من دينا مراد



بنطال الجينز من القطع التي لا تغيب عن خطوط الموضة في كل موسم، ولشتاء هذا العام يمكنك -عزيزتي- ارتداؤه بعدة طرق على أسلوب دينا مراد، التي نسقت بنطال الجينز الواسع مع بلوڤر أبيض مزين بقماش بني في المنتصف، وأكملت مظهرها بإكسسوارات باللون الأسود لمظهر حيادي ناعم.

تابعي المزيد:شاهدي أجمل إطلالات هبة مجدي



إطلالات دينا مراد بالبنطلونات الواسعة في الشتاء

اطلالة حيادية للمحجبات من دينا مراد



يُعد البنطال الواسع القطعة الأكثر ملاءمة للمحجبات، ولأنه برز بشكل كبير في صيحات الموضة فيمكنك اعتماده بعدة تنسيقات، ومنها تأنقت دينا مراد ببنطال وبلوڤر باللون الأسود مع قميص أبيض تقليدي، وأكملت مظهرها بإكسسوارات حيادية اللون لمظهر عملي ناعم، وفي إطلالة أخرى ظهرت ببنطال أسود واسع مع بلوزة سوداء مخططة عرضيًّا بالأبيض، لتمنحها إطلالة مثالية مناسبة لذوات القوام النحيل.

تنسيق شتوي بالبنطال الواسع من دينا مراد

وفي خيار ناعم أطلت بقميص بدرجة الباستيل البنفسجي مع بنطال من الجلد الأسود، وأكملت مظهرها بملحقات اللونين الأسود والأبيض.

تابعي المزيد:شاهدي بالصور أجمل إطلالات أمنية الجعفري



صيحة المعاطف والبلوزات الطويلة لشتاء ٢٠٢١

اطلالة محتشمة بالوان حيادية للشتاء

اعتمدت دينا مراد تنسيق المعاطف والبلوزات الطويلة في شتاء هذا العام، وذلك لتمنحها إطلالة محتشمة ودافئة بأسلوب مميز، ومن أبرز إطلالاتها بنطال واسع من الجلد الأسود مع بلوزة طويلة وفضفاضة باللون البيج مزينة بحزام محدِّد للخصر من الجلد الأسود، وأكملت مظهرها بإكسسوارات سوداء لأناقة حيادية.

تنسيق اللون الاسود في الشتاء من دينا مراد

وتزينت في الإطلالة الثانية ببلوزة سوداء طويلة مزينة بحزام للخصر مع إطلالة يكسوها اللون الأسود لزي مناسب لذوات القوام الممتلئ.

المعطف الطويل في الشتاء من دينا مراد

وفي مظهر أكثر أناقة وأنوثة نسقت دينا مراد تنورة سوداء بليسيه مع بلوزة من الصوف الأسود ومعطف بيج مخطط بالأسود ومزين بحزام محدِّد للخصر.

