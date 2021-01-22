عبايات يومية بتصاميم ناعمة من بدور أحمد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 يناير 2021 07:36 مساءً - تُعد العبايات الخليجية من القطع اليومية في خزانة كل فتاة عربية، لذا تعتمد المذيعة والموديل السعودية، بدور أحمد، على تصميمات العبايات الناعمة في مظهرها اليومي بشكل كبير. ولحرصها على الظهور بإطلالات تجمع ما بين الأناقة والحشمة والراحة، فقد جمعنا لكُنَّ من وحي أحدث إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي عدة خيارات، لمظهر يومي ناعم.



أبرز تصميمات العبايات السوداء

العبايات السوداء



تمتلك العبايات السوداء طابعًا خاصًّا بها يحاكي أفخم التصميمات، لذا تأنقت بدور أحمد بعدة تصميمات بالعباية السوداء، منها عباية شتوية مزينة بقماش رمادي في طية الأكمام، وعباية أخرى مصممة بقَصَّة معطف الترنش الرائج جدًّا لموسم ٢٠٢٠-٢٠٢١، ولمظهر تراثي مميز ظهرت بدور أحمد بعباية البشت الأسود المُكملة بقماش أبيض مطبع بالزهور الحمراء بطريقة عصرية مناسبة لكل النساء، وفي مظهر كلاسيكي أطلت بعباية سوداء مصممة بأكمام حمراء منفوخة ومزينة بفصوص ناعمة في الكتفين، فيما ارتدَتْ في إطلالة بسيطة عباية سوداء مصممة بأكمام منفوخة مطرزة بالفضي بطريقة ناعمة لتناسب المشاوير اليومية، وتألقت في الإطلالة الأخيرة بعباية عملية سوداء مزينة من أحد الجانبين بخطوط رمادية طولية، لمظهر أكثر نحالة، وتميَّز التصميم بجيوب ناعمة لأناقة عملية.

تابعي المزيد: استوحي من مدونات الموضة السعوديات أحدث تصاميم العبايات الخليجية



عبايات ملونة للإطلالات اليومية

عبايات ملونة



تعتمد الفتيات الشابات في مظهرهن اليومي على تصميمات العبايات الملونة للمسة مرحة ومحتشمة، لذا نسقت بدور أحمد عباية رمادية مزينة بتطريزات الزهور الناعمة مع إطلالة كاجوال بألوان حيادية، ولأن العبايات المصممة بأسلوب معطف البليزر هي من القطع الأكثر رواجًا خلال المواسم الماضية، فقد اختارت بدور أحمد عباية مخططة من الأمام بدرجات اللون الرمادي مع ياقة سوداء، وصُممت العباية من الخلف باللون الأسود لمظهر أكثر حشمة، ولإطلالة شبابية مناسبة للعمل تزينت بعباية مصممة بدرجة داكنة من الرمادي المُكمل من الأطراف بدرجة فاتحة من الرمادي ومطرز على الجانبين بالأبيض للمسة حيادية.

تابعي المزيد: استوحي موديلات عبايات شبابية من أسرار عارف