أفضل مثبت مكياج بودرة..اختاري ما يناسبك منها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 يناير 2021 07:36 مساءً - إذا كنت تخصصين بضع دقائق لروتين المكياج الخاص بك كل صباح أو تكتفين بالقليل من المكياج، فأنت في الحالتين تحتاجين إلى تأمين مظهرك النهائي قبل الخروج من المنزل، وهنا يأتي دور مثبت المكياج سواء كان عبارة عن بخاخ أو بودرة، إذ يتم استخدام كل منهما للحفاظ على ثبات المكياج لأطول فترة ممكنة.

وتستخدم بودرة التثبيت على الوجه في الأماكن التي ترغب في الحصول بها على لمسة نهائية غير لامعة، إذ تأتي في شكل مسحوق مطحون، ويتطلب فرشاة ليتم وضعه، أما بخاخ التثبيت فهو عبارة عن سائل يرش على الجلد من خلال رذاذ، ويعطي تأثيرا أكثر نعومة مع ملمس أقل وضوحا.



وخلال السطور التالية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على أفضل مثبت مكياج بودرة من أفضل الماركات العالمية؛ يمكنك اختيار ما يناسبك من بينها:



1- بودرة شفافة من فلاور بيوتي ميراكل

فلاور بيوتي ميراكل



إذا كنت تبحثين عن بودرة تثبيت مكياج بتكلفة غير باهظة، يمكنك الاستعانة بهذه البودرة الشفافة غير اللامعة من فلاور بيوتي ميراكل، إذ يمكن وضعها بمفردها لتقليل اللمعان وظهور المسام، أو فوق المكياج لإطلالته فترة أطول.

تتميز تركيبة هذه البودرة غير اللامعة بقدرة مذهلة على معالجة أي مشاكل موجودة في البشرة.



2- بودرة من مابيلين نيويورك فيت مي



إذا كنت ترغبين في إطلالة ذات ملمس ناعم، يمكنك الاستعانة ببودرة من مابيلين نيويورك فيت مي، إذ تعمل على تنعيم ملمس البشرة لخلق قاعدة متساوية، وتخفي أي عيوب بلون طبيعي المظهر، وتتحكم في اللمعان، إذ تمنح البودرة ذات الأساس المعدني مكياجك ثباتا طويلا.



3- بودرة شفافة من كلينك ستاي مات

كلينك ستاي مات



إذا كنت تتمتعين ببشرة دهنية، يمكنك الاستعانة ببودرة من كلينك ستاي مات، فهي بودرة مضغوطة شفافة تجعلك تظهرين بشكل أنيق وطبيعي.

وبفضل التركيبة الخالية من الزيوت التي تمتص الشحوم الزائدة، وبغض النظر عن عدد المرات التي تستخدمين فيها هذه البودرة المضغوطة، ستظل تبدو كما لو كنت قد طبقتها للتو.



4- بودرة شفافة من بوبي براون

بوبي براون



إذا كنت تمتلكين بشرة جافة، وترغبين في الظهور بإطلالة أنيقة، يمكنك الاستعانة ببودرة تثبيت من بوبي براون، إذ يمكن أن تستقر هذه البودرة المضغوطة في الخطوط الدقيقة والبقع الخشنة، مما يجعل البشرة تبدو أكثر نعومة.



5- بودرة مضغوطة من ميك أب فور إيفر

ميك أب فور إيفر



إذا كنت تتمتعين ببشرة مختلطة، وتريدين الظهور بإطلالة طبيعية طوال الوقت، يمكنك الاستعانة ببودرة مضغوطة من ميك أب فور إيفر، إذ تستطيع هذه البودرة تلبية احتياجات بشرتك المختلطة الزيتية أحيانا، والجافة أحيان أخرى، حيث تندمج أصباغ السيليكا والصبغات الدقيقة، وتترك مظهرا طبيعيا غير لامع.

