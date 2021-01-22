كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 يناير 2021 07:36 مساءً - من السهل تقليم الأظافر القصيرة، فعادة ما تتطلب وقتًا وجهدًا أقل من الأظافر الطويلة، في حين تكون عملية تلوين وتقليم الأظافر الطويلة أكثر صعوبة، وتكون في بعض الأحيان مصدر إزعاج لكثير من النساء.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لكِ "الخليج 365. نت" طريقة وضع المناكير للأظافر القصيرة بالخطوات.



تحضير الأظافر



قومي ببرد أظافرك، فعلى الرغم من أن أظافرك قصيرة، إلا أنها ما زلت بحاجة إلى برّدها لمنحها شكلا متساويا ولمسة نهائية ناعمة، وحاولي منحهم شكلا مستديرا، بدلا من التقليم بشكل مستقيم.

ثم تأتي خطوة الترطيب، بوضع كريم مرطب لليدين، ثم ضعي أحد زيوت البشرة حول حواف أظافرك، واتركي المرطب والزيت بضع دقائق ليتم امتصاصهما.

ثم ضعي يديك في ماء دافئ وصابون لمدة خمس دقائق، لأن ذلك سيساعد أظافرك على امتصاص زيت البشرة، ثم جففيها بمنشفة نظيفة، ولمعي أظافرك باستخدام عازل الأظافر، وسيضمن ذلك جفافها تمامًا، مما يساعد الطلاء على الالتصاق بشكل أفضل.

ويمكنك استخدام عصا الجلد لدفع الجلد الزائد للخلف، هذا سيجعل أظافرك تظهر بشكل أنيق لفترة أطول، ويجب ألا تقص جلدك أبدا، فهي ضرورية لحماية أظافرك من العدوى، ويمكنك أيضا استخدام عصا تنظيف البشرة لتنظيف أي أوساخ حول وتحت أظافرك.

تابعي المزيد: أبرز صيحات الأظافر باللونين الأبيض والأسود



طلاء الأظافر



- اختيار اللون: يمكن لأي لون أن يبدو جيدا على الأظافر القصيرة، لكن اللون الذي تختاريه يعتمد على المظهر الذي تحاولين الوصول إليه، فإذا كانت بشرتك فاتحة، حاولي طلاء أظافرك باللون الأحمر الداكن والبنفسجي، لأن التباين سيجعل أظافرك أكثر لفتا للانتباه.



وتبدو الألوان الوردية والبرتقالية الزاهية رائعة مع البشرة الداكنة، ومع ذلك، إذا كنت ترغبين في جعل أظافرك القصيرة تبدو أطول، يجب أن تلتزم بدرجات لون باهتة، واختاري لونا أفتح بدرجة واحدة من لون بشرتك الطبيعي.



- وضع الطبقة الأساسية: قبل تطبيق اللون، ضعي طبقة أساسية شفافة، سيساعد ذلك على جعل مانيكيرك يبدو أكثر نعومة ويدوم لفترة أطول، كما أنه يمنع الطلاء الملون من تلطيخ أظافرك.



- وضع اللون: بمجرد أن تجف الطبقة الأساسية، قومي بطلاء أظافرك باللون الذي تريديه، وحافظي على الطبقة الأولى لطيفة ورقيقة، حيث سيساعد ذلك على تجفيفها بشكل أسرع ومنع التلطيخ.



وبمجرد أن تجف الطبقة الأولى من الطلاء، ضعي طبقة ثانية بنفس التقنية، إذ يساعد هذا في إبراز اللون، ثم ضعي طبقة علوية شفافة لإغلاق اللون، وتأكدي من تمرير الفرشاة على طول الجزء العلوي من الأظافر ، حيث سيمنع ذلك الطلاء من التشقق.



تنظيف الأظافر: استخدمي أعواد قطنية مغموسة في مزيل طلاء الأظافر لتنظيف أي طلاء زائد عن حواف أظافرك وأطراف أصابعك بعناية.

تابعي المزيد: وصفات طبيعية لمنع تكسر الأظافر