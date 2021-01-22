بعد وفاة طالب أثناء أداء صلاة العشاء.. أبرز أسباب الموت المفاجئ

القاهرة - سمر حسين - صحة

توفى ليلة أمس الطفل عمر أباظة، 15 عامًا، بعد شعوره بصداع مفاجىء لفظ بعدها أنفاسه الأخيرة أثناء تأدية صلاة العشاء.

وفاة «عمر» أحدثت صدمة كبرى لدى أسرته في محافظة السويس، لا سيما أنه لم يكن يعاني من أي نوع من الأمراض، ولم يشكو يومًا من إرهاق، حيث كان رياضيا ويعشق لعبة كرة القدم، وكان يمارس هوايته داخل أكاديمية نادي الزمالك بمحافظة السويس.

أسباب الموت المفاجئ

وبحسب ما ذكره موقع «Mayo Clinic»، تعد الوفاة المفاجئة في الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 35 سنة، غالبًا بسبب عيوب القلب غير المكتشفة أو التغاضي عن تشوهات القلب، أمرًا نادر الحدوث.

عندما تحدث هذه الوفيات المفاجئة، غالبًا ما يكون ذلك في أثناء النشاط البدني، مثل ممارسة الرياضة، وغالبًا ما يحدث عند الذكور أكثر من الإناث.

تنوع أسباب الوفاة المفاجئة بأزمة قلبية لدى الصغار، غالبًا ما تحدث الوفاة نتيجة وضع غير طبيعي في القلب.

ومن الأسباب الأخرى للوفاة المفاجئة:

اعتلال عضلة القلب التضخمي «HCM»

في هذه الحالة الوراثية في العادة، يزيد سُمك جدران عضلة القلب، يمكن أن تعيق العضلة السميكة النظام الكهربائي للقلب مما يؤدي إلى نبضات قلب سريعة أو غير منتظمة «اضطراب النظم»، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى الوفاة المفاجئة بأزمة قلبية.

شرايين القلب التاجية غير الطبيعية:

يولد الناس أحيانًا بشرايين القلب «الشرايين التاجية» متصلة بشكل غير طبيعي، يمكن أن تصبح الشرايين مضغوطة أثناء التمرين ولا تقدم تدفق الدم الملائم للقلب.

متلازمة كيو تي الطويلة:

يمكن أن يتسبب اضطراب نظم القلب الوراثي في نبضات قلب سريعة ومضطربة مما يؤدي في الغالب إلى الإعياء.

الصغار المصابون بمتلازمة كيو تي الطويلة معرضون لخطر أكبر من الوفاة المفاجئة.

من الأسباب الأخرى للوفاة المفاجئة بأزمة قلبية لدى الصغار البنية غير الطبيعية للقلب، مثل مرض القلب الذي لم يتم اكتشافه وكان موجودًا منذ الولادة «خلقي» واختلالات عضلة القلب.

التهاب عضلة القلب:

تشمل الأسباب الأخرى التهاب عضلة القلب الذي يمكن أن ينتج عن فيروسات وأمراض أخرى، بالإضافة إلى متلازمة كيو تي الطويلة، يمكن أن تتسبب الاختلالات الأخرى في نظام القلب الكهربائي.

ارتجاج القلب:

سبب نادر آخر للوفاة المفاجئة بأزمة قلبية التي يمكن أن تحدث لأي أحد، ويحدث الارتجاج نتيجة ضربة قوية للصدر مثل التعرض للضرب بعصا هوكي أو الاصطدام بلاعب آخر.