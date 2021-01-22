5 آيات قرآنية لعلاج أولادك من الحسد خلال الرقية الشرعية.. تعرفي عليهم

القاهرة - سمر حسين - ماما

تعاني بعض الأمهات من تبدل حال الأبناء دون سبب واضح، الإعياء المستمر، والضيق الشديد، وكثرة للنوم، وزيادة العصبية دون سبب، ربما هي واحدة من دلائل الحسد أو السحر، الذي أصاب ابنك، بحسب حديث الدكتور محمود منصور مدرس التفسير بجامعة الأزهر، الذي أكد أن الحسد والسحر مذكورين بالقران ويعالجا بالقران أيضًا، إذا تم اكتشافهم خلال الرقية الشرعية.

فهناك العديد من الآيات القرآنية التي تعالج أمراض الحسد والمس، وفقا لمحمد العمده الدربي، باحث فى علوم الرقيه الشرعية، والمنسق العام لحملة إزالة السحر من المقابر بصعيد مصر، خلال حديثه لـ«هن».

وأكد، أن تلك الآيات القرآنية تقرأ على ماء ويشرب منها المريض طوال اليوم بنية الشفاء أو بالقراءة المباشرة للمريض على نفسه، يمكن تكرار الآيات ثلاث أو سبع مرات.

وذكر «الدربي» الآيات القرآنية الكريمة وهي:

- بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (1) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (2) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (3) مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ (4) إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (5) اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ (6) صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ (7) سورة الفاتحة

آيات الشفاء من الحسد

- قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ.

- ‏ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ .

- يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاء لِلنَّاسِ .وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاء وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ .

- وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ .

- قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى وَشفَاء

آيات للحفظ من الحسد

كما أشار الباحث في علوم الرقية الشرعية، آيات الحفظ من الحسد والعين، وهي:

بسم الله الرحمن الرحيم

- اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ لَا تَأْخُذُهُ سِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.

- فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظاً وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِيـنَ .

- ‏لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّـهِ .

- وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدّاً وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدّاً فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لاَ يُبْصِرُونَ .

- وَحِفْظاً مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ .

- إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ.

علامات تدل على وجود حسد أو سحر

وكان الدكتور محمود منصور مدرس التفسير بجامعة الأزهر، أكد أن هناك علامات تشير لوجود حسد أو سحر، تظهر خلال الرقية الشرعية، وهي:

كثرة النوم بشكل غير معتاد

الضيق الشديد

ألم في المعدة لا يحتمل يظهر على المصاب خلال الر قية

ألم بالقطنية والكتفين خلال الرقية