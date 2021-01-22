كورونا اليوم: تحذيرات من خطورة السلالات المتحورة.. وانخفاض الإصابات بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - قالت وزيرة الصحة هالة زايد، إن هناك انخفاضًا ملحوظًا في آخر 3 أسابيع في أعداد إصابات كورونا، فخلال شهر انخفضت الإصابات 50 %، حتى حالات العزل المنزلى تراجعت، فدائما لدينا ترقب وحذر، ومتى نفتح 360 مستشفى، ومتى نعتمد على مستشفيات الصدر والحميات، فكل هذا التراجع إلا أن بعض الدول المحيطة، تشهد ارتفاع كبير والعالم أيضا يشهد ارتفاع ملحوظ

وأضافت خلال برنامج "حديث القاهرة مع إبراهيم عيسى"، على "القاهرة والناس"، أن هناك عوامل كثيرة وراء تراجع الإصابات، فصمر لم تنتهج سياسة الإغلاق الكامل، وفى مجلس الوزراء عرضت الـ 3 سياسات، مثل سياسة الانفتاح الكامل، ودول انتهجت الإغلاق الكامل، وهناك دول قليلة ومنها مصر واليابان، انتهجت السياسات الوسطية، وهو عدم الاغلاق الكامل، مثل تخفيض العمالة، وأجازة مبكرة لطلاب المدارس والجامعات، فكل ذلك مع الفتح البسيط ومزاولة الأنشطة، يؤدى إلى عدم ارتفاع كبير، مع العلم أن الأرقام ليست دقيقة في العالم كله.

مركز أوروبي يحذر: سلالات كورونا المتحورة خطيرة جدا

حض المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الدول الأوروبية على الاستعداد لتشديد التدابير وتعزيز حملات التلقيح في الأسابيع المقبلة لمواجهة خطر تفشي نسخ أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد.

وقالت الوكالة الأوروبية في تقرير جديد إن على دول الاتحاد الأوروبي والمنطقة الاقتصادية الأوروبية "توقع زيادة في أعداد الإصابات بكوفيد-19 بسبب التفشي التدريجي والهيمنة المحتملة للنسخ المتحورة مع زيادة في العدوى".

وأضاف المركز أن "جوهر الرسالة هو الاستعداد لتشديد سريع لإجراءات الاستجابة في الأسابيع المقبلة لضمان القدرة الاستيعابية لأنظمة الرعاية الصحية وتسريع حملات التلقيح". وبحسب المركز فإن "نسبة وحجم" الانتشار سيعتمد على مستوى تدابير الوقاية والالتزام بها، وفقًا لما نشره دويتشه فيله.

معدل وفيات كورونا في إفريقيا أعلى من المعدل العالمي

قال جون نكينجاسونج، مدير المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن معدل الوفاة بين المصابين بفيروس كورونا في القارة يبلغ 2.5%، أي أعلى عن المستوى العالمي البالغ 2.2%.

وأضاف نكينجاسونج في تصريحات صحفية أن معدل الوفيات في إفريقيا كان أقل من المعدل العالمي في وقت سابق من الجائحة، "لكنه بدأ الآن يصبح مقلقا ومخيفا جدا لنا جميعا".

وتابع قائلا، إن عدد الدول الإفريقية التي تشهد معدل وفاة أعلى من المتوسط العالمي الحالي في ازدياد، وهناك 21 بلدا في القارة لديها معدل وفاة أعلى من 3%، ومنها مصر وجمهورية الكونغو الديمقراطية والسودان، وفقًا لروسيا اليوم.