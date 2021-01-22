ضرب وسحل 3 فتيات بعد التحرش بهن في إمبابة: كانوا خارجين من الدرس (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مقطع فيديو مقتضب لا يتخطى بضع دقائق، سجلت إحدى الكاميرات واقعة مؤسفة، رصدت شابين قاما بالتحرش بثلاث فتيات عقب خروجهن من تلقي دروسهن، بل والتعدي عليهن بالضرب والسحل، وسط صمت المتواجدين، وكأنهم جزء من عرض مسرحي «شاهد مشافش حاجة».

ورصد المقطع ثلاث فتيات في مقتبل اعمارهن، بملابس عادية تبعد تماما عن الإثارة، مع الحجاب التقليدي، والشابان يحاولان التحرش بهن، بعدما التفوا حولهن.

ثم تحول الأمر للاعتداء عليهن بالضرب، وعلى الفور قاد الشابين دراجة بخارية، وانطلقوا مسرعين.

وبات رواد مواقع التواصل الاجتماعي يتداولون المقطع،مؤكدين أنه بمنطقة إمبابة، وأن الشرطة قامت بتحرير محضر بالفعل، للقبض على المتهمين

وسرعان ما تفاعل الرواد مع الامر، مستنكرين صمت المارة، فمنهم من انتقدهما بشدة، ومنهم من وجد لهم مبررات، فقال أحد الرواد:«لأما عارفين بعض، لأما الناس جابت اخرها وعرفت اخر الشهامة»

الأمن يتوصل لهويتهم.. بيهتكوا عرض الفتيات

وتقدمت الضحايا بالفعل بتحرير محضر، حمل رقم 1930 جنح إمبابة، بقسم شرطة إمبابة، معتمدات على المقطع، وأكدت مصادر أمنية، أن بالفعل جاري القبض على المتهمين، بعد التأكد من هويتهم، خاصة أنهم يقومان بهتك عرض الفتيات عن طريق ملامسة مواضع حساسة من أجسادهن، ثم يفلتوا من المارة سريعا.

شهود عيان يؤكدان الواقعة

من جانبها، استمعت النيابة على الفور، لأقوال عدد من أصحاب المحال التجارية القريبة، من مكان الواقعة، مشهود عيان، الذين أكدوا صحة الواقعة.