بطلة مصر لكمال الأجسام: مش بستخدم عضلاتي ضد المتحرشين وشايفة أنوثتي 100%

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قبل أيام، كشفت دينا عبدالمقصود، أول مصرية محترفة بأوكرانيا في رياضة كمال الأجسام، عن تعرضها لواقعة تحرش إلكتروني من أحد المتابعين، وصف جسدها بألفاظ بذيئة، لتخرج عن صمتها للمرة الأولى، وتقررت اتخاذ الإجراءات القانونية.

وأشارت «دينا»، إلى أنها تعرضت لمثل هذا المواقف مرات مختلفة، سواء التحرش اللفظي المباشر أثناء وجودها في مصر، أو من خلال التحرش الإلكتروني منذ وجودها في أوكرانيا، قبل 6 أعوام، مؤكدة عدم استخدام قوتها البدنية في صد المتحرشين.

مش بستخدم قوتي البدنية مع المتحرشين

التجاهل كان رد فعل «دينا» المعتاد، إذ تعرضت للتحرش سواء اللفظي أو الالكتروني، قبل أن تخرج عن صمتها، وتقرر اتخاذ إجراء قانوني ضد المتابع المتحرش، التي أشارت إليه.

وتابعت «دينا»، في تصريحها لـ«هن»: «كنت بتجاهل، عشان كنت لسه صغيرة، لكن مش هسكت بعد كده»، رافضة بشكل قاطع، فكرة التصدي إلى المتحرشين بقوتها البدنية، مؤكدة أن هذه المسألة لم تخطر ببالها من الأساس: «أكيد مش هعمل كده».

ممارسة البنات، رياضة كمال الأجسام، لحماية أنفسهن من التحرش، فكرة لم ترحب بها «دينا» على الإطلاق: «مظنش أن دي فكرة عامة، أو أن حد بنت أو ولد يلعبوا كمال أجسام، عشان يحموا نفسهم، ممكن يفكروا في طرق تانية، ممكن ناس قليلة أوي تعمل كده، لكن مش الكل».

شايفة أنوثتي 100% مع كمال الأجسام

منذ أن قررت «دينا» احتراف رياضة كمال الأجسام، كان القرار نابعا من حبها لممارسة هذه الرياضة وشكل العضلات، ولم يتعارض ذلك مع الحفاظ على أنوثتها.

تقول: «كل واحد حسب ذوقه الشخصي وشايف اللعبة إزاي، لو شايفة أنها هتأثر على أنوثتك، وذوقك خلاص متلعبهاش، لكن أنا شايفة أنوثتي 100% مع كمال الأجسام».

واقعة التحرش بدينا عبدالمقصود

ودينا عبد المقصود، بطلة مصر لكمال الأجسام، وأول محترفة مصرية في أوكرانيا، كانت قد كشفت عن تعرضها للتحرش الإلكتروني، بإعادة نشر رسائل المتحرش، عبر خاصية القصص المصورة لحسابها على «إنستجرام».

ونشرت «دينا»، رسالة صوتية، تؤكد أنها ستتقدم ببلاغ ضده المتابع، بتهمة التحرش الإلكتروني، مشيرة إلى أن العقوبة ستصل للغرامة المالية، والسجن 5 سنوات.