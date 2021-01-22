معلومات عن زوج ريهام عبد الغفور بعد ظهوره معها: كتم حبها في قلبه 5 سنين

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

للمرة الأولى ظهر الفنانة ريهام عبد الغفور، برفقة زوجها رجل الأعمال شريف الشوبكي، مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا، في برنامجها «لايف من الدوبلكس» على قناة «أون».

ونشرت «ريهام» صورًا من الحلقة عبر حسابها على «إنستجرام»، معلقة: «لأول مره جوزي يوافق إنه يجي معايا حاجة بتتصور.. لا وكمان يبقي قدام الكاميرا.. استنونا يوم الجمعة مع أبلة فاهيتا».

وشريف الشوبكي، هو الزوج الثاني للفنانة ريهام عبدالغفور، بعد زواجها الأول، الذي انتهى بسبب تعرضها للخيانة أكثر من مرة، فقررت الانفصال وإنهاء العلاقة التي أثمرت عن ابنها الأول «يوسف».

أبرز المعلومات عن شريف الشوبكي زوج الفنانة ريهام عبدالغفور

- رجل أعمال مصري، يحمل الجنسية الألمانية.

- تزوج الفنانة ريهام عبدالغفور، عام 2010، وأنجب منها ابنهما فاروق.

- ذكرت ريهام عبدالغفور، في لقاء إعلامي، أن زوجها شريف الشوبكي، شاهدها لأول مرة خلال مسلسلها «فارس بلا جواد» مع الفنان محمد صبحي، الذي عرض عام 2002، إذ رأها فتاة أحلامه، ثم تعرف عليها وقابلها بعد 5 سنوات وتزوجها.

- نادر الظهور إعلاميًا، فلم يظهر في برامج أو لقاءات، وسيظهر لأول مرة مع زوجته الفنانة ريهام عبد الغفور، في برنامج «لايف من الدوبلكس» مع أبلة فاهيتا.

- تميز بالوسامة في ملامحه، فعند مشاركة الفنانة ريهام عبد الغفور صورهما عبر حساباتها على السوشيال ميديا، سرعان ما خطف أنظار متابعيها.

- تعرضت زوجته «ريهام» للتنمر، بعد نشر صورهما من حلقة «لايف من الدوبلكس»، إذ تلقت تعليق من أحد المتابعين: «يخربيتك أنتي شكلك أمه مش مراته»، لترد عليها «ريهام» قائلة: «من ذوقك يا أميرة».

- اعتادت «ريهام» إرسال الرسائل الرومانسية له، كان من ضمنها، نشر صورة جمعتهما معلقة عليها: «الحياة اختبارات.. وأنا اخترت الحب».

- أهدى زوجته ريهام عبدالغفور، سيارة بريموت كنترول في عيد ميلادها، إذ كشفت عن ذلك خلال لقائها في برنامج «تعشب شاي»، موضحة أنه أقدم على ذلك حين تحدثت عن إعجابها بسيارة لاند روفر ديسكفري، وفوجئت به يحضرها لها في عيد ميلادها.