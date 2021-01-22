15 معلومة عن كوثر هيكل بعد وفاتها: كاتبة ومخرجة ومنتجة (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

توفيت اليوم، الكاتبة الكبيرة كوثر هيكل، زوجة الفنان الراحل أبو بكر عزت، عن عمر يناهز 76 عاما، إذ رثتها ابنتها سماح أبو بكر عزت، عبر صفحتها الشخصية على «فيسبوك»، قائلة: «أمي سابتني وراحت عند بابا.. رفيقة عمري وصديقني ونور أيامي، ادعو لها بالرحمة الكاتبة الحبيبة كوثر هيكل، أرجوكم، وادعو لي أروح عندهم»، مرفقة نعيها، بصورة لها من طفولتها مع والدتها.

معلومات عن الكاتبة كوثر هيكل

- ولدت كوثر هيكل في 1 يناير 1945.

- كاتبة مصرية، متزوجة من الفنان أبو بكر عزت.

- عملت في بداية حياتها في ماسبيرو ككاتبة ومؤلفة.

- أولى قصصها هي «الحب الكبير»، وقدمتها كسهرة تليفزيونية تحت اسم «لمن نحيا».

- عملت كمساعدة مخرج في الدراما.

- عملت مخرجة برامج.

- أنتجت أفلاما تسجيلية.

- من أشهر برامجها «مواقف إنسانية».

- اشتهرت كوثر هيكل، بحواراتها الرومانسية، ومن أبرز أفلامها في السينما «دمي ودموعي وابتساماتي»، «العذراء والشعر الأبيض»، و«العاشقان».

- من أشهر أعمالها الدرامية في التليفزيون «عصفور في القفص»، «حكاية كل زوج»، «مفترق الطرق»، «لقاء»، «الأب الثاني»، وآخرها «على نار هادية».

- حصلت كوثر هيكل، على عدة جوائز، منها جائزة أحسن حوار عن فيلم «حبيبي دائما» من جمعية كتاب ونقاد السينما.

- حصلت على جائزة أحسن حوار لفيلم «العذراء والشعر الأبيض» من مهرجان القاهرة والسينمائي الدولي.

- فازت بجائزة مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي عن فيلم «العاشقان».

- حصلت كوثر هيكل على جائزة الدولة التشجيعية ووسام العلوم والفنون من الدرجة الأولى.

- أنجبت من الفنان الراحل أبو بكر عزت، ابنتهما سماح، زوجة الكاتب خالد منتصر.

وكان الكاتب خالد منتصر، قد أعلن وفاة كوثر هيكل، عبر صفحته الشخصية على «فيسبوك»، إذ كتب: «البقاء لله.. وداعا الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية وأم حبيبتي وزوجتي سماح، إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقي من عرفت».