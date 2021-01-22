أبرز إطلالات الفنانة ياسمين صبري.. فساتين وكاجوال وحقائب

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

استطاعت الفنانة ياسمين صبري، بإطلالاتها وأحاديثها الإعلامية القليلة، أن تتصدر محركات البحث بين الحين والآخر، ربما بسبب دقتها في اختيار الأزياء المناسبة.

واحتفلت الفنانة بمناسبة عيد ميلادها، حيث ظهرت ياسمين صبري، بأزياء سواريه باللون الأحمر، مع مكياج بسيط وتسريحة شعر إنسيابية، مع تزيين رقبتها بقلادة ألماسية مرصعة بفصوص حمراء اللون تتماشي مع إطلالاتها، تجاوز سعره 37 ألف و300 جنيه.

وأظهرت الصور، عشرات بلالين الهلييوم متعددة الألوان، بالإضافة إلى بالونات هيليوم على شكل حروف بالإنجليزية، كتب بها: «عيد ميلاد سعيد يا ياسمين».

واعتادت ياسمين صبري، الظهور بإطلالات مميزة تخطف الأنظار في كل مناسبة، ويرصد «هن» أبرز هذه الإطلالات التي تم الكشف عن سعرها..

لفتت الفنانة ياسمين صبري الأنظار، بعدما ظهرت بحقيقة بنية اللون، تجاوز سعرها 20 ألف دولار أمريكي، ما يزيد على 312 ألف جنيه مصري، من توقيع ماركة «hermes»، بحسب موقع «authentic watches».

وتتميز الحقيبة بأنها كبيرة الحجم ومصنوعة من «جلد توجو» باللون البني الفاتح، فضلا عن أنها مزينة بمقابض علوية مصنوعة من جلد الـ«مدرفل»، وإكسسوارات باللون الذهبي، بحسب «authentic watches».

جاكيت أسود بالآلاف الجنيهات

شاركت ياسمين صبري، متابعيها، بصورة وهي مرتدية جاكيت يجمع بين اللوني الأبيض والأسود، وبنطلون أسود جلد، بالإضافة إلى قميص أسفل الجاكيت، ويحمل اللون المستردة.

والجاكيت من دار أزياء «بالمان» الفرنسية، ويبلغ سعره 4895 دولار أمريكي، ويتجاوز سعره أكثر من 76 ألف جنيه مصري.

جمبسوت مهرجان القاهرة

أطلت ياسمين صبري، على السجادة الحمراء، خلال فعاليات سابع أيام الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، بإطلالة أنيقة وجذابة.

وظهرت ياسمين، بجامب سوت سوداء، أظهرت رشاقتها، من إحدى دور الأزياء العالمية الفرنسية، واعتمدت على تسريحة الشعر الانسيابية.

ويبلغ سعر الإطلالة التي ظهرت بها الفنانة ياسمين صبري 3095 دولار، أي ما يبلغ أكثر من 48 ألف جنيه مصري.

حقيبة بسعر خيالي

ارتدت ياسمين خلال زيارتها الأخيرة لمستشفى 57357، بملابس سيمي كاجوال: بنطلون جينز شارلستون، وشميز أبيض، مع كمامة من اللون الفوشيا، وأكملت اللوك بارتداء حقيبة من اللون نفسه.

وحقيبة ياسمين صبري من ماركة fendi، موديل PEEKABOO X-LITE MEDIUM، واختارت معها ذراع من Fendi أيضا، ويبلغ سعر الحقيبة 3100 دولار، بينما سعر ذراعها فحوالي 1000 دولار، ليبلغ إجمالي سعر الحقيبة 64 ألف جنيه مصري.

جاكيت داخل المنزل

شاركت الفنانة متابعيها من قبل بصورة لها داخل منزلها، وجاء الجاكيت، من توقيع دار الأزياء العالمية Gucci، والذي بلغ سعره 2200 دولار أمريكي أي ما يزيد على 34 ألف جنيه مصري.

كانت الفنانة تألقت في جلسة تصوير بملابس ناعمة وفاتحة اللون، وبالبحث عن تفاصيل إطلالة الفنانة، جاءت الجيبة القصيرة من دار الأزياء العالمية BALMAIN ، حيث بلغ سعرها 3977 ريال سعودي، بما يعادل 16.700 جنيه مصري

الفستان الأخضر

كانت ياسمين صبري ظهرت بفستان أخضر اللون، ذو شراشيب، منذ عدة أشهر، وظهرت به الفنانة سلمى رشيد أيضا، حيث بلغ سعره ٥٥٠٠.

نظارة 15 ألف

كانت ياسمين تألقت بنظارة شمس تجاوزت 15 ألف جنيه، في أول إطلالة لها داخل سيارتها الرولز رويس.

إطلالة صيفية

كانت الفنانة تألقت في بداية الصيف، باطلالة صيفية، حيث ارتدت فستان ابيض منقوش ب 28 ألف، وحذاء ب ٨ الآلاف.

فستان ياسمين صبري من 4 خامات

ظهرت الفنانة منذ عدة أشهر بفستان ازرق، الفستان تميز بأنه "مكسي" أزرق اللون، كما أنه بكتف واحد وبدون أكمام، فضلا عن كونه مزود بفتحة جانبية طويلة، من توقيع دار الأزياء الإيطالية elisabetta franch.

وذكر الموقع الرسمي لدار الأزياء العالمية، أن الفستان مُصنع من 66% "فيسكوز"، و15% "بولي أميد"، و15% "بوليستر"، و4% "إيلاستين"

ويصل سعر الفستان الأزرق لياسمين صبري، إلى 867 دولارا أمريكيا، أي ما يعادل 14 ألف جنيه مصري، إلا أن الموقع قدم خصما ليصل إلى 520 دولارا أمريكيا، أي ما يوازي 8400 جنيه مصري.

اطلالة ياسمين صبري مع رامز جلال

خلال حلقها في برنامج "رامز مجنون رسمي"، وبعيدا عن الجدل الذي أثير حول زواجها مؤخرا، ارتدت سنيكرز باهظ الثمن.

هو سنيكرز من اللون الأبيض ماركة لوي فيتون ويتراوح سعره من 1000 إلى 1300 دولار تقريبا، أي ما يعادل 15 إلى 20 ألف جنيه مصري، مع تيشيرت بـ 6 الآلاف جنيهات.