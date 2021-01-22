لا تأكل هذه الأطعمة على معدة فارغة.. تؤثر بالسلب على صحتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يسبب تناول بعض الأطعمة في أوقات معينة خاطئة، إلى حدوث العديد من المشاكل الصحية التي تضر بصحة الإنسان، مثل عسر الهضم والشعور وحرقة المعدة.

لذا نستعرض لكم في التقرير التالي، أهم الأطعمة التي عليك تجنب تناولها على معدة فارغة، وفق ما ذكر موقع "liebherr".

- الأطعمة الحارة

قد يؤدي تناول البهارات والفلفل الحار على معدة فارغة إلى تهيج بطانة المعدة، ما يتسبب في حموضة المعدة والتشنجات، كما يمكن أن تتسبب في عسر الهضم بفضل تركيبتها القوية.

- السلطة

تناول السلطة على معدة فارغة يسبب بعض المشكلات الصحية، نظرا لاحتوائها على الألياف الخشنة التي تتسبب في الشعور بانتفاخ البطن.

- القهوة

يعد بدء اليوم بفنجان من القهوة على معدة فارغة من الأمور الخاطئة التي تؤدي إلى الحموضة، حيث يساعد إفراز حمض الهيدروكلوريك في الجهاز الهضمي، ما يتسبب التهاب المعدة.

- الموز

بالرغم أن الموز من الفواكه الغنية بالبوتاسيوم، لكن تناوله على معدة فارغة يؤدي إلى زيادة الضغط على معدل ضربات القلب والأوعية الدموية.

- البرتقال

تحتوي ثمرة البرتقال على نسبة عالية من الألياف والفرتكوز، لذلك فإن تناولها على معدة فارغة تتسبب في إبطاء عملية الجهاز الهضمي، وحرقة والتهاب المعدة.

- المعجنات

تناول المعجنات على معدة فارغة يتسبب في حدوث بعض المشكلات الصحية، لأنها تحتوي تلك المعجنات على نسبة كبيرة من الخميرة التي تتسبب في حدوث تهيج بطانة الرحم، وتسبب انتفاخ البطن.

- الشوكولاتة

ليس من الصحي أن تبدأ يومك بتناول الشوكولاتة، لأن البنكرياس يصبح غير قادرا على تكرار كمية الأنسولين التي تحتاجها لتلك الكمية من السكر على معدة فارغة، ما يؤدي إلى تدمير التوازن الحمضي للجسم، والشعور بانخفاض طاقة الجسم.

- الطماطم

على الرغم من أن الطماطم من الخضراوات الغنية بالعديد من المعادن والعناصر الهامة، إلا تناولها على معدة فارغة يتسبب في تهيج المعدة والحموضة، لاحتوائها على حمض التانيك.

- الخيار

تناول الخيار على الإفطار من الأمور الخاطئة؛ ففي الصباح لا تفرز المعدة ما يكفي من عصير المعدة، هذا قد يجعل من الصعب معالجة الجهاز الهضمي للخيار، ما يسبب حرقة في المعدة.

- الكمثرى

تعد الكمثري خيارا ممتازا لتناولها بعد الوجبات، وليس على الإفطار على معدة فارغة، حيث يمكن أن تؤدي إلى تهيج بطانة المعدة.

- المشروبات الغازية

ينصح بعدم تناول المشروبات الغازية على الإفطار، حيث ينتج عن تناولها وتهيج بطانة المعدة وانخفاض الدورة الدموية وزيادة نسبة السكر في الدم، وصعوبة الهضم.