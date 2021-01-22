جائع طوال الوقت؟ 7 أسباب توضح حدوث ذلك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الشعور بالجوع هو ما نشعر به جميعًا عندما تكون معدتنا فارغة وجسمنا بحاجة إلى بعض الطعام، وبشكل عام، عندما نشعر بالجوع، فإننا نأكل أي طعام ضروري لإشباع ذلك الجوع، ولكن لماذا هناك عدد قليل منا يميل إلى الشعور بالجوع بسرعة كبيرة، لماذا يحدث هذا؟ لماذا يشعر بعضنا بالجوع طوال الوقت؟

ويوضح موقع "medlife"، الأسباب الشائعة لرغبتك في تناول الطعام وأنك جائع طوال الوقت:

1- يمكن أن يكون طبيعيًا:

إذا كنت قد بدأت ممارسة التمارين الرياضية مؤخرًا أو كنتي حاملًا، فمن الطبيعي جدًا أن تزداد الشهية لأن الجسم يحتاج إلى تغذية إضافية، وذلك لأن أولئك الذين يمارسون الرياضة بشكل مكثف بانتظام يحرقون المزيد من السعرات الحرارية ويحتاجون إلى تناول كميات أكبر من الطعام.

2- قلة النوم:

النوم مهم للغاية لإعادة شحن أجسامنا وتنشيط العقل، لذا إذا لم ننم جيدًا في الليل، فإننا نستيقظ في الصباح نشعر بالتعب بشكل عام، ويمكن أن يستمر هذا التعب طوال اليوم ويمكن أن يؤدي إلى انخفاض مستويات الطاقة، وقد يؤدي انخفاض مستويات الطاقة والتعب المستمر إلى زيادة رغبتنا في تناول الطعام، هذا لأننا نحتاج إلى شكل من أشكال الطاقة لمحاولة إعادة شحن أجسامنا، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال تناول الأطعمة الغنية بالكربوهيدرات والسكريات، لذا إذا كنت لا تنام لمدة 7 إلى 8 ساعات الموصى بها كل ليلة، يبدو أن هناك زيادة في هرمون يسمى جريلين، وهذا هو هرمون الجوع الذي يحفز الشهية، علاوة على ذلك، هناك أيضًا انخفاض في مستويات هرمون اللبتين وهو هرمون الشبع الذي يخبرنا عندما تكون معدتنا ممتلئة.

3- الإجهاد المفرط:

مشكلة الإجهاد المفرط هو أنه يمكن أن يزيد من مستويات بعض هرمونات التوتر التي تسمى الأدرينالين والكورتيزول، وتخبر هذه الهرمونات الدماغ أن هناك حاجة إلى مزيد من الطاقة لإدارة الإجهاد وهذا بدوره يحفز زيادة الشهية.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي الإجهاد المفرط إلى انخفاض مستويات مادة كيميائية في الدماغ تسمى السيروتونين، وتم ربط المستويات المنخفضة من السيروتونين بزيادة الشهية ويمكن أن تجعلك تشعر بالجوع طوال الوقت، وتشمل الطرق البسيطة لإدارة التوتر ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، واليوجا، وتمارين التنفس، وعلاجات الاسترخاء، حتى الاستماع إلى بعض الموسيقى الجيدة يمكن أن يساعد في بعض الأحيان في تخفيف التوتر.

4- الإفراط في تناول الكحول:

بعض الأبحاث تشير إلى أن الأشخاص الذين يشربون الكحول ثم يقررون تناول الطعام يميلون إلى استهلاك الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية، فمن المعروف أن الإفراط في تناول الكحول يزيد من العطش والجوع، ويعد أفضل طريقة لتجنب هذا النوع من الجوع والعطش هي التأكد من بقائك رطبًا جيدًا عند شرب الكحول.

5- تتناول كمية البروتين والألياف غير كافية:

البروتين والألياف لهما تأثير ملء بعد الوجبة، بمعنى آخر، إذا كنت تأكل طعامًا غنيًا بالبروتين والألياف، فمن المحتمل أن تظل ممتلئًا لفترة أطول ولكن إذا كنت تأكل أطعمة منخفضة البروتين ولا تحتوي على أي ألياف، فمن المحتمل أن تشعر بالجوع مرة أخرى في غضون فترة قصيرة.

ومن أفضل مصادر البروتين تشمل بروتين الصويا والبقوليات والحبوب الكاملة والبيض واللحوم الخالية من الدهون، ويمكن الحصول على الألياف من الخضروات مثل الخضار الورقية والبقوليات والحبوب الكاملة والحبوب،

و إذا لم تستهلك كمية كافية من الدهون في نظامك الغذائي، فمن المحتمل أيضًا أنك ستشعر بالجوع بسرعة، وذلك لأنه عندما نستهلك كميات جيدة من الدهون غير المشبعة في نظامنا الغذائي ، يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء إفراغ المعدة ويمكن أن يجعلك أكثر رضا بعد الوجبة.

6- الوجبات المفقودة:

من الحقائق المعروفة أن وجبة الإفطار هي أهم وجبة في اليوم، وإذا تخطيت وجبة الإفطار فإنك تزيد من مستويات هرمون الجوع، أي الجريلين، والذي بدوره يمكن أن يزيد من شهيتك، وهذا سيجعلك تتناول الوجبات السريعة بدلاً من الأطعمة الصحية، ما يزيد وزنك.

7- الدواء:

هناك بعض الأدوية مثل المنشطات عن طريق الفم والأدوية المضادة للاكتئاب التي قد تجعلك تشعر بالجوع طوال الوقت، ومع ذلك، إذا بدأت في ملاحظة أن وزنك يزداد وأن شهيتك لا يمكن السيطرة عليها، فقد يكون من المفيد التحدث إلى طبيبك وتغيير الأدوية الخاصة بك،

وقد يكون الشعور بالجوع طوال الوقت علامة على وجود مشكلة أساسية، لذا تأكد من تناول وجباتك في الوقت المحدد والحفاظ عليها صحية ومتوازنة، و إذا كنت بحاجة لتناول وجبة خفيفة، فاختر خيارًا صحيًا بدلاً من اختيار الأطعمة السريعة.