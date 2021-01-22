كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 يناير 2021 01:35 مساءً - لا تسبب العيون الدامعة الشعور بعدم الراحة فحسب، بل يمكنها أيضاً التأثير على مكياجك، إذ يمكن أن تتسبب الرطوبة الزائدة في سيلان ظلال العيون والماسكرا، حتى مع استخدام مستحضرات التجميل التي يُفترض أنها مقاومة للماء.

وتكون هذه المشكلة محرجة وغير مريحة، خاصة عندما تضعين مكياجاً كاملاً والخروج للعمل أو قضاء سهرة في الخارج، حيث يتلف المكياج، ويمكن أن يؤثر ذلك سلبياً على ثقتكِ بنفسكِ أيضاً.



ويمكن أن تكون مشاكل العين المتعلقة بالمكياج مؤلمة وغير مريحة، لكن لا يتعين عليك تحملها، فهناك العديد من الطرق التي يمكنك من خلالها الحفاظ على صحة عينيك وتعلم كيفية وضع المكياج لمنع إفسادها بالعيون الدامعة.



وخلال السطور الآتية؛ يطلعك "الخليج 365. نت" على حيل لمنع سيلان مكياج العيون:

مكياج العيون

اكتشاف سبب دموع العين

بالطبع، واحدة من أفضل الطرق لمنع تلف مكياجك هي معرفة ما الذي يسبب دموع عينيك، إذ يمكن أن يكون للعيون الدامعة العديد من الأسباب، بما في ذلك الحساسية من العدسات اللاصقة.

ويجد بعض الناس أن عيونهم تدمع عند التعرض للدخان أو في مواجهة الرياح الباردة، بينما قد يعاني البعض الآخر من إصابة أو عدوى في العين يجب فحصها.

وإذا كانت عيناك قد بدأت للتو في السيلان بشكل منتظم، فمن المهم أن تذهبي إلى الطبيب لمعرفة سبب هذه المشكلة، وإذا لم تكن عينك الدامعة مرتبطة بإصابة أو عدوى، فيمكنك حينئذٍ إيجاد طرق للتعامل مع مشاكل مكياج العيون.

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كيفية التحكم في العيون الدامعة عند وضع المكياج

الخبر السار لذوات العيون الدامعة هو أنك لستِ مضطرة للتخلي عن المكياج تماماً، لكن هناك عدداً من النصائح والحيل التي يمكنك تجربتها، جنباً إلى جنب، مع النصائح الطبية إذا كنت تعانين من حساسية أو عدوى أو إصابة، لتقليل مشكلة الدموع، ومنها:

اختاري مكياج العيون المضاد للحساسية

يمكن لشيء بسيط مثل اختيار ماسكرا وظلال العيون وكحل العيون المضادة للحساسية أن يحدث فرقاً كبيراً في مشكلة العين الدامعة، فقد يكون لديك حساسية من مستحضرات التجميل التي تستخدمينها، مما يتسبب في سيلان عينيكِ، لذا ابحثي عن المنتجات المصممة خصيصاً للعيون الحساسة.

تخلي عن المكياج القديم

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استخدام الماسكرا

إذا كنتِ تستخدمين ماسكرا عمرها أكثر من ثلاثة أشهر، فإن الوقت قد حان للتخلي عنها وشراء ماسكرا جديدة ؛ لأنه من المحتمل أن يتسبب المكياج القديم أو منتهي الصلاحية في التهابات العين، خاصة إذا كان في شكل سائل، فهذا يمكن أن يجعل المشاكل أسوأ للأشخاص الذين يعانون من عيون دامعة.

نظفي فرش المكياج

لا تتجاهلي تنظيف فرش المكياج، إذ يمكن للفرشاة المتسخة أو المتربة أن تتسبب في تهيج عينيك، وكذلك تساقط الشعيرات الخاصة بالفرش، قد يسبب أيضاً التهاباً في العين.

ضعي قطرات العين

إذا كنت تعانين من جفاف أو تهيج حول عينيك، ينصح بوضع بعض قطرات العين لتقليل الانزعاج وطرد أي شيء قد يسبب التهيج، وذلك بعد الحصول على استشارة الطبيب المتخصص، الذي قد يوصي بقطرات للعين لعلاج تهيجها أو جفافها نتيجة استخدام العدسات اللاصقة.

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