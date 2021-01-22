7 تنسيقات جريئة تزيّن إطلالاتك

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 يناير 2021 01:35 مساءً - أنجح الإطلالات على الإطلاق هي تلك التي تتميّز بلمسة الجرأة الأنيقة. وهي التي تتجسّد في اختيار أزياء فريدة ولافتة، غير تقليدية، وفي الوقت نفسه تعكس الكثير من الأنوثة والرقيّ.



إعداد وتصوير: جهاد حجيلي

مكياج: إيلي ستيفان

شعر: إيلي إسبر

الملابس والإكسسوارات: SPORTSMAX, DOLCE & GABBANA, LORO PIANA, MAXMARA, CHRISTIAN LACROIX, MARELLA, RED VALENTINO, ELISABETTA FRANCHI, SANDRO

إطلالة من Sportmax

نظارات شمسية من Dolce&Gabbana



شورت من الدنيم

قميص باللون الأبيض

جزمة من الجلد اللامع

حزام من الجلد

جميعها من Sportmax



نظارات شمسية من Dolce&Gabbana



إطلالة من Loro Piana

حذاء من Sportmax

سروال بقصّة كلاسيكية

توب باللون الأسود

سترة طويلة باللون الرمادي

حقيبة بحجم صغير

جميعها من Loro Piana



حذاء من Sportmax



إطلالة من Max Mara

نظارات شمسية من Christian Lacroix



معطف باللون الرمادي

حذاء من الجلد اللامع

كلاهما من Max Mara



نظارات شمسية من Christian Lacroix



فستان من Marella

حذاء من Sportmax

معطف من Loro Piana



فستان من Marella

حذاء من Sportmax

معطف من Loro Piana



إطلالة من Red Valentino



فستان من الكشكش

جزمة من الجلد

حزام عريض من الجلد

جميعها من Red Valentino



فستان من Elisabetta Franchi

نظارات شمسية من Sandro



فستان من Elisabetta Franchi

نظارات شمسية من Sandro



فستان من Sportmax

نظارات شمسية من Christian Lacroix



فستان من Sportmax

نظارات شمسية من Christian Lacroix

تابعي المزيد : 8 إطلالات تختصر معنى الفخامة