7 تنسيقات جريئة تزيّن إطلالاتك

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 يناير 2021 01:35 مساءً - أنجح الإطلالات على الإطلاق هي تلك التي تتميّز بلمسة الجرأة الأنيقة. وهي التي تتجسّد في اختيار أزياء فريدة ولافتة، غير تقليدية، وفي الوقت نفسه تعكس الكثير من الأنوثة والرقيّ.
إعداد وتصوير: جهاد حجيلي
مكياج: إيلي ستيفان
شعر: إيلي إسبر
الملابس والإكسسوارات: SPORTSMAX, DOLCE & GABBANA, LORO PIANA, MAXMARA, CHRISTIAN LACROIX, MARELLA, RED VALENTINO, ELISABETTA FRANCHI, SANDRO
شورت من الدنيم
قميص باللون الأبيض
جزمة من الجلد اللامع
حزام من الجلد
جميعها من Sportmax
نظارات شمسية من Dolce&Gabbana
سروال بقصّة كلاسيكية
توب باللون الأسود
سترة طويلة باللون الرمادي
حقيبة بحجم صغير
جميعها من Loro Piana
حذاء من Sportmax
معطف باللون الرمادي
حذاء من الجلد اللامع
كلاهما من Max Mara
نظارات شمسية من Christian Lacroix
فستان من Marella
حذاء من Sportmax
معطف من Loro Piana
فستان من الكشكش
جزمة من الجلد
حزام عريض من الجلد
جميعها من Red Valentino
فستان من Elisabetta Franchi
نظارات شمسية من Sandro
فستان من Sportmax
نظارات شمسية من Christian Lacroix
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