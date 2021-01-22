أجمل موديلات حقائب صغيرة رائجة في العام الجديد

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 22 يناير 2021 01:35 مساءً - سيطرت موضة الحقائب الصغيرة بشكل كبير على مجموعات شتاء 2021 ضمن لائحة اتجاهات الموضة ، وحافظت على مكانتها حيث برع المصممون في إبتكار تصميمات غير إعتيادية ،بعضها لا يصلح لإطلالة عملية ولكنه كفيل بمواكبة أحدث صرعات الموضة الرائجة في العام الجديد.

شاهدي أجمل موديلات حقائب صغيرة من أشهر الماركات العالمية موضة شتاء 2021

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حقائب الرقبة موضة شتاء 2021

PRADA





اتسمت بعض الصيحات بالغرابة حيث فضلت بعض الماركات العنصر الإبداعي على عملية بعض الحقائب لذلك برزت موضة حقائب الرقبة الصغيرة التي ارتدتها العارضات عوضًا عن القلادات والسلاسل، زينت عارضة برادا Prada إطلالتها بتصميم وردي مزود برباط أسود طويل، فيما ظهرت عارضة توم فورد Tom Ford بحقيبة سوداء على شكل غطاء الهاتف المحمول.



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حقائب الكتف الصغير نجمة الموسم

FENDI





ركز المصممون على حقائب الكتف الصغيرة وأبدعوا في تزيينها بتفاصيل زادتها فخامة، السلسال الذهبي زين قطع رائعة ظهرت بها عارضات شانيل Chanel وفندي Fendi ولانفان Lanvin، تلك الأخيرة تميزت بلونها الأبيض وشكلها الهندسي والرسومات والشعارات الناعمة التي زينتها.

اذا كنتِ في حاجة إلى اكسسوار مميز يزين إطلالتك على مدار اليوم ننصحك بحقائب الكتف المزوده بحزام طويل يمكنك من حملها عبر الجسم، اختاري بين الحقيبة الحمراء من كلوي Chloé والحقيبة الزرقاء الفاتحة من مجموعة لونشان Longchamp.









حقائب اليد الصغيرة موضة 2021

Marc Jacobs

عشاق اللوكات الأنيقة والفخمة ننصحهن بالحقائب المزوده بيد صغيرة كما في مجموعة فيرساتشي Versace التي كشفت عن موديلات بألوان زاهية وصارخة مزدانة بالحرف الأيقوني للدار.

حقيبة مارك جاكوبز Marc Jacobs المصممة بجلد التمساح ستؤمن لكِ إطلالة كلاسيكية راقية على مدار اليوم.



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