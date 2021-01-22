سماح أبو بكر عزت ترثي والدتها: رفيقة عمري ونور أيامي راحت لبابا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

نعت سماح أبو بكر عزت، رحيل والدتها كوثر هيكل، إذ أعلنت وفاتها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرفقة الخبر بصورة تجمعها بوالدتها الكاتبة الكبيرة الراحلة.

رثاء سماح أبو بكر عزت لوالدتها

وظهرت سماح، في الصور أثناء طفولته إلى جوار والدتها، وكتبت عليها رثاءً مؤثرا: «أمي سابتني وراحت عند بابا.. رفيقة عمري وصديقني ونور أيامي، ادعو لها بالرحمة الكاتبة الحبيبة كوثر هيكل، أرجوكم، وادعو لي أروح عندهم».

وتفاعل عدد كبير من جمهور ومتابعي الكاتبة سماح أبو بكر عزت، مع منشورها عبر التعليقات، داعين للراحلة بالرحمة ولها بالصبر، ومقدمين لها خالص التعازي، من بينها: «البقاء لله ربنا يرحمها ويسكنها فسيح جنانه ويرزقكم الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، و«لهما الرحمة والسكينة في مرقدهما الأبدي.. وأنا واحد من عائلتك التي تحبك»، «البقاء والدوام لله ربنا يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ويلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا اليه راجعون».

خالد منتصر يعلن وفاة كوثر هيكل

كان الكاتب خالد منتصر، قد أعلن وفاة الكاتبة كوثر هيكل عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إذ نشر صورة لها، عبر صفحته، علق عليها: «البقاء لله.. وداعا الكاتبة الكبيرة الحبيبة كوثر هيكل، أمي الثانية وأم حبيبتي وزوجتي سماح، إلى اللقاء يا أرق وأصدق وأنقي من عرفت».

من هي كوثر هيكل؟

يشار إلى الكاتبة الرحلة كوثر هيكل، زوجة الفنان الراحل أبو بكر عزت، وساهمت في السينما بكتابة عدد من الأفلام، أبرزها: «العاشقان، العذراء والشعر الأبيض، حبيبي دائما، علي ورق سلوفان، دمي ودموعي وابتسامتي، إمبراطورية ميم»، ومسلسلات «على نار هادية، اللحظات الأخيرة، عصفور في القفص».