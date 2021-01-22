الامارات | بريطانيا تدرس منح مبلغ نقدي لكل مريض ب"كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تدرس منح مبلغ نقدي لكل مريض ب"كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال وزير البيئة البريطاني اليوم إن الحكومة لم تتخذ قرارا بشأن خطط لتقديم مبلغ نقدي لكل من تثبت إصابته بكوفيد-19، وذلك بعدما نشرت صحف أنباء عن احتمال تقديم 500 جنيه استرليني (683.75 دولار) لتشجيع الناس على عمل الاختبار.

وكانت صحف قد قالت إن الحكومة تدرس تنفيذ الخطة في إنجلترا بعدما أشارت دراسات مسحية إلى أن بعض من تظهر عليهم الأعراض يمتنعون عن إجراء الاختبار المطلوب لأن محدودي الدخل لا يريدون الخضوع لعزل ذاتي أو الخروج من العمل إن تأكدت إصابتهم.

وفي الوقت الحالي، يتلقى البعض 500 جنيه استرليني إذا طُلب منهم الخضوع لعزل ذاتي. غير أن وثيقة رسمية اطلعت عليها صحيفة "الجارديان" وغيرها تشير إلى أن الوزراء يبحثون تطبيق هذا القرار على كل من تثبت الاختبارات إصابته بالفيروس.

وذكرت الجارديان أن هذا سيكلف الحكومة 453 مليون جنيه استرليني أسبوعيا، وهو ما يزيد 12 ضعفا عما تتكبده حاليا.

وقال وزير البيئة جورج يوستس "لن أعلق على هذه الوثيقة تحديدا لكننا نبحث المسألة طوال الوقت... لم تُتخذ قرارات بهذا الصدد، لكننا في موقف تتغير فيه أحداث الجائحة سريعا".

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